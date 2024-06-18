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Росомахе из Московского зоопарка в разгар лета насыпали гору снега

Росомахе из Московского зоопарка в разгар лета насыпали гору снега - РИА Новости, 18.06.2024

Росомахе из Московского зоопарка в разгар лета насыпали гору снега

Самец росомахи из Московского зоопарка в середине июня смог искупаться в снегу, который для него позаимствовали у белой медведицы Айки, сообщается в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:06

2024-06-18T15:06

2024-06-18T15:25

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Самец росомахи из Московского зоопарка в середине июня смог искупаться в снегу, который для него позаимствовали у белой медведицы Айки, сообщается в Telegram-канале учреждения. "В вольере у белой медведицы Айки установлена снеговая пушка, которая может работать круглый год. Сегодня зоологи решили поделиться снегом с росомахой, живущим поблизости", — говорится в посте. По словам зоологов, такой сюрприз обрадовал росомаху."Это только снаружи он выглядит брутальным самцом, а внутри он озорной мальчишка, который не прочь поваляться в горе снега", — добавили работники зоосада.Росомаха — активный хищник, которому нужно много двигаться, что-то рыть, искать и вылавливать, поэтому в зоопарке всегда придумывают разные способы обогащения среды обитания животного.

https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html

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Снег для росомахи в Московском зоопарке Снег для росомахи в Московском зоопарке 2024-06-18T15:06 true PT0M44S

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городское хозяйство москвы, московский зоопарк, общество