Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/roskongress-1953618799.html
"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ
"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ - РИА Новости, 18.06.2024
"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ
Опубликована деловая программа Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), в этом году главной темой события станет "Право – основа глобального... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:03
2024-06-18T12:03
россия
армения
белоруссия
антон кобяков
брикс
снг
петербургский международный юридический форум 2018
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909310978_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_46d91ca9b412149ea7fd7ae2e3cb9392.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Опубликована деловая программа Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), в этом году главной темой события станет "Право – основа глобального равновесия", сообщил фонд "Росконгресс". "Опубликована деловая программа XII Петербургского международного юридического форума. Главная тема форума в этом году - "Право – основа глобального равновесия". Программа будет включать в себя круглые столы, деловые сессии, презентации, открытые разговоры, совещания, деловые завтраки, лекции и презентации", - говорится в сообщении. В рамках форума запланированы открытое совещание министров юстиции, заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, заседание Комитета по правам человека СНГ, а также лекция председателя Конституционного суда РФ. Деловая программа состоит из девяти тематических треков и объединит в себе более 120 мероприятий. Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в рамках мероприятия планируется глубокий анализ и обсуждение механизмов укрепления сотрудничества между странами, а также разработка стратегий, способствующих устойчивому развитию и согласованию интересов на международной арене. "Принципы суверенного равенства, открытости и консенсуса, на которых основывается концепция российского председательства в объединении БРИКС, играют ключевую роль в современной геополитике. Учитывая председательство России в этом году в объединении БРИКС, мы обязательно на форуме уделим время этой повестке", - приводятся в сообщении слова Кобякова. Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента РФ от 15 февраля 2022 года №55 проводится минюстом России и фондом "Росконгресс" ежегодно. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.
https://ria.ru/20240610/forum-1951950173.html
https://ria.ru/20240611/forum-1952167512.html
https://ria.ru/20240427/pmef-1942809576.html
россия
армения
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909310978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d6fcc74592b22e22f288919e9898a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, белоруссия, антон кобяков, брикс, снг, петербургский международный юридический форум 2018
Россия, Армения, Белоруссия, Антон Кобяков, БРИКС, СНГ, Петербургский международный юридический форум 2018
"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ

"Росконгресс": опубликована деловая программа двенадцатого ПМЮФ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнсталляция фонда Росконгресс
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Инсталляция фонда Росконгресс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Опубликована деловая программа Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), в этом году главной темой события станет "Право – основа глобального равновесия", сообщил фонд "Росконгресс".
"Опубликована деловая программа XII Петербургского международного юридического форума. Главная тема форума в этом году - "Право – основа глобального равновесия". Программа будет включать в себя круглые столы, деловые сессии, презентации, открытые разговоры, совещания, деловые завтраки, лекции и презентации", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
ПМЭФ в 2024 году посетило рекордное за последние годы количество участников
10 июня, 14:18
В рамках форума запланированы открытое совещание министров юстиции, заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, заседание Комитета по правам человека СНГ, а также лекция председателя Конституционного суда РФ.
Деловая программа состоит из девяти тематических треков и объединит в себе более 120 мероприятий. Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в рамках мероприятия планируется глубокий анализ и обсуждение механизмов укрепления сотрудничества между странами, а также разработка стратегий, способствующих устойчивому развитию и согласованию интересов на международной арене.
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Форум о достижениях туризма пройдет на ВДНХ 12-16 июня
11 июня, 13:40
"Принципы суверенного равенства, открытости и консенсуса, на которых основывается концепция российского председательства в объединении БРИКС, играют ключевую роль в современной геополитике. Учитывая председательство России в этом году в объединении БРИКС, мы обязательно на форуме уделим время этой повестке", - приводятся в сообщении слова Кобякова.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента РФ от 15 февраля 2022 года №55 проводится минюстом России и фондом "Росконгресс" ежегодно. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.
Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ
В МИД России прошла презентация ПМЭФ-2024 для иностранных послов
27 апреля, 17:47
 
РоссияАрменияБелоруссияАнтон КобяковБРИКССНГПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала