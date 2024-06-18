https://ria.ru/20240618/roskongress-1953618799.html

"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ

"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ - РИА Новости, 18.06.2024

"Росконгресс" опубликовал деловую программу ПМЮФ

Опубликована деловая программа Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), в этом году главной темой события станет "Право – основа глобального... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:03

2024-06-18T12:03

2024-06-18T12:03

россия

армения

белоруссия

антон кобяков

брикс

снг

петербургский международный юридический форум 2018

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Опубликована деловая программа Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), в этом году главной темой события станет "Право – основа глобального равновесия", сообщил фонд "Росконгресс". "Опубликована деловая программа XII Петербургского международного юридического форума. Главная тема форума в этом году - "Право – основа глобального равновесия". Программа будет включать в себя круглые столы, деловые сессии, презентации, открытые разговоры, совещания, деловые завтраки, лекции и презентации", - говорится в сообщении. В рамках форума запланированы открытое совещание министров юстиции, заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, заседание Комитета по правам человека СНГ, а также лекция председателя Конституционного суда РФ. Деловая программа состоит из девяти тематических треков и объединит в себе более 120 мероприятий. Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в рамках мероприятия планируется глубокий анализ и обсуждение механизмов укрепления сотрудничества между странами, а также разработка стратегий, способствующих устойчивому развитию и согласованию интересов на международной арене. "Принципы суверенного равенства, открытости и консенсуса, на которых основывается концепция российского председательства в объединении БРИКС, играют ключевую роль в современной геополитике. Учитывая председательство России в этом году в объединении БРИКС, мы обязательно на форуме уделим время этой повестке", - приводятся в сообщении слова Кобякова. Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента РФ от 15 февраля 2022 года №55 проводится минюстом России и фондом "Росконгресс" ежегодно. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.

https://ria.ru/20240610/forum-1951950173.html

https://ria.ru/20240611/forum-1952167512.html

https://ria.ru/20240427/pmef-1942809576.html

россия

армения

белоруссия

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россия, армения, белоруссия, антон кобяков, брикс, снг, петербургский международный юридический форум 2018