https://ria.ru/20240618/roskomnadzor-1953707023.html

Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры

Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры - РИА Новости, 18.06.2024

Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры

Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:53

2024-06-18T15:53

2024-06-18T15:53

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее ведомство рассказало "Российской газете", что важно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами соцсетей, мессенджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. По мнению Роскомнадзора, для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможен запрет голосовых звонков на территории России. "Сегодня преступники все чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма. Этот способ привлекателен для злоумышленников из-за того, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит людей от мошенников и телефонных террористов", - сообщили в ведомстве. В Роскомнадзоре отметили, что в первую очередь операторам связи необходимо работать совместно с российскими мессенджерами, тогда как для иностранных мессенджеров потребуется разработать дополнительные меры, которые простимулируют их владельцев идентифицировать пользователей.

https://ria.ru/20240612/blokirovka-1952312019.html

https://ria.ru/20240510/moshenniki-1945037103.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)