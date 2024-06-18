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Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры - РИА Новости, 18.06.2024
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15:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/roskomnadzor-1953707023.html
Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры
Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры - РИА Новости, 18.06.2024
Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры
Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:53
2024-06-18T15:53
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее ведомство рассказало "Российской газете", что важно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами соцсетей, мессенджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. По мнению Роскомнадзора, для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможен запрет голосовых звонков на территории России. "Сегодня преступники все чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма. Этот способ привлекателен для злоумышленников из-за того, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит людей от мошенников и телефонных террористов", - сообщили в ведомстве. В Роскомнадзоре отметили, что в первую очередь операторам связи необходимо работать совместно с российскими мессенджерами, тогда как для иностранных мессенджеров потребуется разработать дополнительные меры, которые простимулируют их владельцев идентифицировать пользователей.
https://ria.ru/20240612/blokirovka-1952312019.html
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РИА Новости
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4.7
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор предложил запретить голосовые звонки через мессенджеры

Роскомнадзор: запрет голосовых звонков через мессенджеры защитит от мошенников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит граждан от мошенников и телефонных террористов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее ведомство рассказало "Российской газете", что важно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами соцсетей, мессенджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. По мнению Роскомнадзора, для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможен запрет голосовых звонков на территории России.
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"Сегодня преступники все чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма. Этот способ привлекателен для злоумышленников из-за того, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит людей от мошенников и телефонных террористов", - сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что в первую очередь операторам связи необходимо работать совместно с российскими мессенджерами, тогда как для иностранных мессенджеров потребуется разработать дополнительные меры, которые простимулируют их владельцев идентифицировать пользователей.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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