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Празднование 105-летия основания института пандито камбы-ламы Тувы - РИА Новости, 18.06.2024
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09:20 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/religiya-1953448121.html
Празднование 105-летия основания института пандито камбы-ламы Тувы
Празднование 105-летия основания института пандито камбы-ламы Тувы - РИА Новости, 18.06.2024
Празднование 105-летия основания института пандито камбы-ламы Тувы
РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:20
2024-06-18T09:20
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60
фото, фото, республика тыва
Фото, Республика Тыва

Празднование 105-летия основания института пандито камбы-ламы Тувы

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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тува в Москве Светланой НамчакТоржественный молебен по случаю 105-летия учреждения института верховного ламы Тувы
Торжественный молебен по случаю 105-летия учреждения института верховного ламы Тувы
Торжественный молебен по случаю 105-летия учреждения института верховного ламы Тувы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тува в Москве Светланой Намчак
1 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакСоревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования Сульдэ Наадым по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
2 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакУчастники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции Буддийский саммит, Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
3 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакСоревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования Сульдэ Наадым по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
4 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакМеждународная конференция "Буддийский саммит". Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Международная конференция Буддийский саммит. Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Международная конференция "Буддийский саммит". Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
5 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакУчастники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции Буддийский саммит, Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
6 из 11
© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакБуддийский храм недалеко от города Чадан
Буддийский храм недалеко от города Чадан
Буддийский храм недалеко от города Чадан
© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
7 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакСоревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования Сульдэ Наадым по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
8 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакМолебен в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
Молебен в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
Молебен в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
9 из 11
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакУчастники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции Буддийский саммит, Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
10 из 11
© РИА Новости / Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакРуины исторического монастыря Устуу-Хурээ
Руины исторического монастыря Устуу-Хурээ
Руины исторического монастыря Устуу-Хурээ
© РИА Новости / Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
11 из 11
 
ФотоРеспублика Тыва
 
 
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