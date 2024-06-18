Празднование 105-летия основания института пандито камбы-ламы Тувы

© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тува в Москве Светланой НамчакТоржественный молебен по случаю 105-летия учреждения института верховного ламы Тувы
Торжественный молебен по случаю 105-летия учреждения института верховного ламы Тувы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тува в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакСоревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакУчастники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакСоревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакМеждународная конференция "Буддийский саммит". Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Международная конференция "Буддийский саммит". Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакУчастники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакБуддийский храм недалеко от города Чадан
Буддийский храм недалеко от города Чадан
© Фото предоставлено Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакСоревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
Соревнования "Сульдэ Наадым" по стрельбе из тувинского лука на призы пандито камбы-ламы
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакМолебен в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
Молебен в центральном тувинском буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в Кызыле
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакУчастники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
Участники международной конференции "Буддийский саммит", Кызыл, 12-14 июня 2024 года
© Фото предоставлено заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой Намчак
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© РИА Новости / Заместителем полномочного представителя Республики Тыва в Москве Светланой НамчакРуины исторического монастыря Устуу-Хурээ
Руины исторического монастыря Устуу-Хурээ
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