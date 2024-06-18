https://ria.ru/20240618/putin-1953735075.html

Путин посетил концерт в Высшей школе музыки в Якутске

Путин посетил концерт в Высшей школе музыки в Якутске - РИА Новости, 18.06.2024

Путин посетил концерт в Высшей школе музыки в Якутске

Президент РФ Владимир Путин посетил концерт в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске, музыкальные номера в присутствии главы государства... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:39

2024-06-18T16:39

2024-06-18T16:57

культура

россия

якутск

дальний восток

владимир путин

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ЯКУТСК 18 июн, - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил концерт в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске, музыкальные номера в присутствии главы государства исполнили учащиеся образовательного учреждения. Во время концерта детский духовой оркестр Высшей школы музыки исполнил "Марш танкиста". В ходе исполнения произведения на заднем фоне демонстрировались кадры с российскими танкистами в зоне СВО. "Хочу поблагодарить преподавателей, поблагодарить музыкантов за то, что вы делаете для российской культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. Благодаря искусству, народным традициям, характеру, который вырабатывается на базе искусства и наших традиций, появляются и такие танкисты, как те, которые служили на танке в экипаже "Алёша". Но когда они появляются, это в свою очередь подпитывает и деятелей искусства. Все это взаимосвязано, дает такой замечательный эффект. Благодарю вас", - сказал Путин после концерта. Президент РФ прилетел в Якутию во вторник. Глава государства побывал в креативном кластере "Квартал Труда", а затем приехал в ВШМ. Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке. За время работы ВШМ образование получили 515 человек, сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. В настоящее время обучение проходят 279 человек. "За 30 лет учащиеся и студенты ВШМ более 1000 раз завоевывали гран-при, получали звания лауреатов и дипломантов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей", - сообщается в справочных материалах. В 2023 году в учреждении был обновлен парк музыкальных инструментов на общую сумму свыше 22 миллионов рублей, из которых 16 миллионов рублей были выделены из средств федерального бюджета. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация строительства второй очереди комплекса зданий Высшей школы музыки, 27 апреля состоялась торжественная установка первой сваи.

https://ria.ru/20240618/putin-1953621288.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953682851.html

https://ria.ru/20231112/pesnya-1908987042.html

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россия, якутск, дальний восток, владимир путин