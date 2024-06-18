https://ria.ru/20240618/putin-1953682525.html

Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин

Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин

Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:53

2024-06-18T14:53

2024-06-18T14:53

россия

владимир путин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. "Семьи должны быть в центре внимания. Семьи наших ребят", - сказал Путин. Николаев доложил, что в регионе хорошо работает фонд "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

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россия, владимир путин, айсен николаев