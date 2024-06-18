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Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
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14:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953682525.html
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:53
2024-06-18T14:53
россия
владимир путин
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. "Семьи должны быть в центре внимания. Семьи наших ребят", - сказал Путин. Николаев доложил, что в регионе хорошо работает фонд "Защитники Отечества".
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россия, владимир путин, айсен николаев
Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин

Президент Путин: семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время встречи в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.
"Семьи должны быть в центре внимания. Семьи наших ребят", - сказал Путин.
Николаев доложил, что в регионе хорошо работает фонд "Защитники Отечества".
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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РоссияВладимир ПутинАйсен Николаев
 
 
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