https://ria.ru/20240618/putin-1953682525.html
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:53
2024-06-18T14:53
2024-06-18T14:53
россия
владимир путин
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. "Семьи должны быть в центре внимания. Семьи наших ребят", - сказал Путин. Николаев доложил, что в регионе хорошо работает фонд "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
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россия, владимир путин, айсен николаев
Россия, Владимир Путин, Айсен Николаев
Семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания, заявил Путин
Президент Путин: семьи военнослужащих СВО должны быть в центре внимания