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В Пхеньяне проходят последние приготовления к встрече лидеров России и КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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13:39 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/putin-1953654134.html
В Пхеньяне проходят последние приготовления к встрече лидеров России и КНДР
В Пхеньяне проходят последние приготовления к встрече лидеров России и КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
В Пхеньяне проходят последние приготовления к встрече лидеров России и КНДР
Последние приготовления к церемонии торжественной встречи президента РФ Владимира Путина проходят на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:39
2024-06-18T13:39
пхеньян
ким ир сен
владимир путин
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Последние приготовления к церемонии торжественной встречи президента РФ Владимира Путина проходят на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, передаёт корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония встречи запланирована на среду, 19 июня. На центральной трибуне установлены большие портреты Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, трибуна украшена государственными флагами двух стран, там идут финальные подготовительные работы. Другие здания архитектурного ансамбля площади тоже украшены российским триколором, флагами КНДР и приветственными надписями на русском и корейском языках. Расстелена красная дорожка, приготовлены павильон для оркестра и места для журналистов. Также на площади проходит репетиция участников завтрашней церемонии. Площадь Ким Ир Сена - это самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, которая названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Она была открыта в августе 1954 года. Эта площадь - 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры - 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. -0-
https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html
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пхеньян
россия
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пхеньян, ким ир сен, владимир путин, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)
Пхеньян, Ким Ир Сен, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Россия, КНДР (Северная Корея)
В Пхеньяне проходят последние приготовления к встрече лидеров России и КНДР

На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне готовятся к встрече Путина и Ким Чен Ына

© РИА НовостиАэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями
Аэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями
© РИА Новости
Аэропорт Пхеньяна, украшенный флагами РФ и КНДР и приветственными надписями
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 18 июн - РИА Новости. Последние приготовления к церемонии торжественной встречи президента РФ Владимира Путина проходят на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония встречи запланирована на среду, 19 июня.
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На центральной трибуне установлены большие портреты Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, трибуна украшена государственными флагами двух стран, там идут финальные подготовительные работы.
Другие здания архитектурного ансамбля площади тоже украшены российским триколором, флагами КНДР и приветственными надписями на русском и корейском языках. Расстелена красная дорожка, приготовлены павильон для оркестра и места для журналистов. Также на площади проходит репетиция участников завтрашней церемонии.
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03:25
Площадь Ким Ир Сена - это самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, которая названа в честь основателя КНДР Ким Ир Сена. Она была открыта в августе 1954 года.
Эта площадь - 13-я в списке самых крупных площадей мира. Ее размеры - 75 тысяч квадратных метров, и она может вместить более чем 100 тысяч человек. -0-
Улица Пхеньяна, украшенная к приезду Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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ПхеньянКим Ир СенВладимир ПутинКим Чен ЫнРоссияКНДР (Северная Корея)
 
 
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