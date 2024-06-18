https://ria.ru/20240618/putin-1953638117.html
Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет
Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет - РИА Новости, 18.06.2024
Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет
Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:50
2024-06-18T12:50
2024-06-18T13:03
россия
технологии
дальний восток
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока."Это развитие высокоскоростного интернета. Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы", - сказал президент на встрече.
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россия, технологии, дальний восток, владимир путин
Россия, Технологии, Дальний Восток, Владимир Путин
Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет
Путин: РФ развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока.
"Это развитие высокоскоростного интернета. Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы", - сказал президент на встрече.