https://ria.ru/20240618/putin-1953638117.html

Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет

Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет - РИА Новости, 18.06.2024

Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет

Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:50

2024-06-18T12:50

2024-06-18T13:03

россия

технологии

дальний восток

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Россия развивает спутниковую группировку для расширения доступа в интернет, в этом направлении есть успехи, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока."Это развитие высокоскоростного интернета. Нужно развивать спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, где-нибудь в ближайшее время скажу, у нас есть очень хорошие наработки и успехи по этому направлению. У нас хорошие перспективы", - сказал президент на встрече.

https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html

россия

дальний восток

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россия, технологии, дальний восток, владимир путин