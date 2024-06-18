https://ria.ru/20240618/putin-1953636456.html

Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО

Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО - РИА Новости, 18.06.2024

Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:46

2024-06-18T12:46

2024-06-18T13:02

владимир путин

общество

дальний восток

россия

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке."По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем. Здесь я не вижу никаких проблем. Наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, отвечая на предложение ввести специальную правительственную стипендию для студентов вузов ДФО.

https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html

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владимир путин, общество, дальний восток, россия