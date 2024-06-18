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Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО - РИА Новости, 18.06.2024
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12:46 18.06.2024 (обновлено: 13:02 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953636456.html
Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО
Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО
Президент России Владимир Путин поддержал идею введения специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:46
2024-06-18T13:02
владимир путин
общество
дальний восток
россия
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке."По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем. Здесь я не вижу никаких проблем. Наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, отвечая на предложение ввести специальную правительственную стипендию для студентов вузов ДФО.
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владимир путин, общество, дальний восток, россия
Владимир Путин, Общество, Дальний Восток, Россия
Путин поддержал идею введения правительственной спецстипендии для ДФО

Путин поддержал идею введения стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею введения специальной правительственной стипендии для студентов вузов на Дальнем Востоке.
«
"По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем. Здесь я не вижу никаких проблем. Наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока, отвечая на предложение ввести специальную правительственную стипендию для студентов вузов ДФО.
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Владимир ПутинОбществоДальний ВостокРоссия
 
 
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