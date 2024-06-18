https://ria.ru/20240618/putin-1953626726.html

Путин поручил расширить программу "Муравьев-Амурский"

Путин поручил расширить программу "Муравьев-Амурский" - РИА Новости, 18.06.2024

Путин поручил расширить программу "Муравьев-Амурский"

Президент России Владимир Путин поручил проработать расширение программы "Муравьев-Амурский" на арктические территории РФ. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:26

2024-06-18T12:26

2024-06-18T12:46

россия

владимир путин

дальний восток

якутск

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать расширение программы "Муравьев-Амурский" на арктические территории РФ.В ходе встречи президента с жителями Дальнего Востока выпускница первого потока программы "Муравьев-Амурский 2030" попросила Путина распространить программу на территории арктической зоны РФ, чтобы стимулировать амбициозных молодых ребят."Программа, которую Вы упомянули, работает, на нее, боюсь ошибиться, но где-то 340 миллионов мы выделяем. Для того, чтобы ее продолжить так, как Вы предлагаете, нужно добавить где-то 240-250 миллионов, мы подумаем, и, я думаю, что найдем эти деньги. Это правильный вопрос", - сказал Путин.Он добавил, что для того, чтобы все планы реализовывать, нужны специалисты."Мы найдем эти средства и расширим эту программу, о которой Вы сказали", - заключил президент.Путин прилетел в Якутск во вторник.Образовательную программу "Муравьев-Амурский 2030" реализует АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития с участием дальневосточных регионов. Участники, поступившие на программу, станут частью проектных команд в регионах, реализующих значимые проекты при кураторстве губернаторов и их команд. Обучающиеся проходят модули программы в разных регионах Дальнего Востока, чтобы понять запросы местных жителей, инвесторов и туристов, посещающих эти территории. Программа уникальна тем, что она готовит управленцев к поиску решения специфических задач развития Дальневосточного федерального округа.

https://ria.ru/20240618/putin-1953571517.html

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россия

дальний восток

якутск

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россия, владимир путин, дальний восток, якутск