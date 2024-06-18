https://ria.ru/20240618/putin-1953621288.html

Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ

Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ - РИА Новости, 18.06.2024

Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ

Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:10

2024-06-18T12:10

2024-06-18T12:11

общество

якутск

дальний восток

россия

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке. Путин прилетел в Якутск во вторник. Ранее глава государства осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции. Программы "Земский врач", "Земский учитель", "Земский фельдшер" используются для привлечения необходимых специалистов в сельские школы и учреждения здравоохранения. "Муравьев-Амурский 2030" - это программа подготовки кадров для государственной службы. Ее цель - к 2030 году сформировать команду из 300 сильнейших и квалифицированных выпускников для улучшения качества управления развитием Дальнего Востока. На данный момент предусмотрено шесть потоков, сообщается в сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. По итогам состоявшихся двух потоков (2022-2024 годы) 65 из 96 выпускников заняли позиции на разных уровнях: 37 человек - региональный, 11 - федеральный, 4 - муниципальный уровень, 13 - университеты, 31 - кадровый резерв и на распределении. Отбор на третий поток состоялся 25 мая 2024 года. В настоящий момент по программе обучаются 55 курсантов из 28 регионов, среди них трое - участники СВО.

https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html

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якутск

дальний восток

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общество, якутск, дальний восток, россия, владимир путин