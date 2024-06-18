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Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ - РИА Новости, 18.06.2024
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12:10 18.06.2024 (обновлено: 12:11 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953621288.html
Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ
Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ - РИА Новости, 18.06.2024
Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ
Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:10
2024-06-18T12:11
общество
якутск
дальний восток
россия
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке. Путин прилетел в Якутск во вторник. Ранее глава государства осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции. Программы "Земский врач", "Земский учитель", "Земский фельдшер" используются для привлечения необходимых специалистов в сельские школы и учреждения здравоохранения. "Муравьев-Амурский 2030" - это программа подготовки кадров для государственной службы. Ее цель - к 2030 году сформировать команду из 300 сильнейших и квалифицированных выпускников для улучшения качества управления развитием Дальнего Востока. На данный момент предусмотрено шесть потоков, сообщается в сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. По итогам состоявшихся двух потоков (2022-2024 годы) 65 из 96 выпускников заняли позиции на разных уровнях: 37 человек - региональный, 11 - федеральный, 4 - муниципальный уровень, 13 - университеты, 31 - кадровый резерв и на распределении. Отбор на третий поток состоялся 25 мая 2024 года. В настоящий момент по программе обучаются 55 курсантов из 28 регионов, среди них трое - участники СВО.
https://ria.ru/20240618/putin-1953621019.html
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общество, якутск, дальний восток, россия, владимир путин
Общество, Якутск, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин в Якутске встретился с участниками кадровых программ

Путин встретился с участниками программ кадровых программ, работающими в ДВФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Якутске встретился с участниками программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" и деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.
Путин прилетел в Якутск во вторник. Ранее глава государства осмотрел экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин отметил увеличение миграции молодежи в Якутию
12:09
Программы "Земский врач", "Земский учитель", "Земский фельдшер" используются для привлечения необходимых специалистов в сельские школы и учреждения здравоохранения. "Муравьев-Амурский 2030" - это программа подготовки кадров для государственной службы. Ее цель - к 2030 году сформировать команду из 300 сильнейших и квалифицированных выпускников для улучшения качества управления развитием Дальнего Востока. На данный момент предусмотрено шесть потоков, сообщается в сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию.
По итогам состоявшихся двух потоков (2022-2024 годы) 65 из 96 выпускников заняли позиции на разных уровнях: 37 человек - региональный, 11 - федеральный, 4 - муниципальный уровень, 13 - университеты, 31 - кадровый резерв и на распределении.
Отбор на третий поток состоялся 25 мая 2024 года. В настоящий момент по программе обучаются 55 курсантов из 28 регионов, среди них трое - участники СВО.
Прибытие Путина в Якутск
Путин прилетел в Якутск, откуда позднее отправится в КНДР
09:00
 
ОбществоЯкутскДальний ВостокРоссияВладимир Путин
 
 
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