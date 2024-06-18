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Путину показали подготовку снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2024
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11:47 18.06.2024 (обновлено: 12:54 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953614123.html
Путину показали подготовку снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке
Путину показали подготовку снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2024
Путину показали подготовку снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке
О подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО рассказали во вторник президенту РФ Владимиру Путину в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:47
2024-06-18T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
дальний восток
якутск
владимир путин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. О подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО рассказали во вторник президенту РФ Владимиру Путину в рамках посещения главой государства креативного кластера "Квартал труда" в Якутске. Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту единственный в России стрелковый полигон "Сулун" в Якутии с возможностью стрельбы на дистанции до четырех километров, проинформировали его о том, что подразделения снайперов проходят сейчас перевооружение на современные стрелковые комплексы. Военнослужащие обратились к Путину с просьбой об открытии таких полигонов еще в ряде регионов России. Якубов рассказал со своей стороны о тренировках и соревнованиях, которые проводит в Якутии Федерация боевого снайпинга. Также Путину продемонстрировали различные модели БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных систем, которые производятся на предприятиях Дальневосточного федерального округа (в Забайкалье, Приморье, Якутии и других регионах). Также президенту показали произведенные на предприятиях ДФО варианты обмундирования - бронежилеты, тепловизионные прицелы, приборы для скрытой стрельбы и наблюдения, а также средства реабилитации и водоочистительные системы для боевых условий. Главе государства показали на тренажерах, как идет подготовка операторов для боевых дронов, процесс обучения применению средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев доложил, как функционирует территория опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", созданная для стимулирования производства на Дальнем Востоке различных изделий для нужд СВО, а также для поддержки дальневосточных подразделений, участвующих в операции. Один из офицеров, проводивший экскурсию для президента, подарил ему книжку стихов, которые он написал, когда лежал в госпитале в Пушкино после ранения.
https://ria.ru/20240120/skhvatka-1922464936.html
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безопасность, технологии, россия, дальний восток, якутск, владимир путин, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Дальний Восток, Якутск, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
Путину показали подготовку снайперов и операторов БПЛА на Дальнем Востоке

Путину в Якутске рассказали, как готовят снайперов и операторов беспилотников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО. 18 июня 2024
Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО. 18 июня 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. О подготовке на Дальнем Востоке снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО рассказали во вторник президенту РФ Владимиру Путину в рамках посещения главой государства креативного кластера "Квартал труда" в Якутске.
Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту единственный в России стрелковый полигон "Сулун" в Якутии с возможностью стрельбы на дистанции до четырех километров, проинформировали его о том, что подразделения снайперов проходят сейчас перевооружение на современные стрелковые комплексы. Военнослужащие обратились к Путину с просьбой об открытии таких полигонов еще в ряде регионов России. Якубов рассказал со своей стороны о тренировках и соревнованиях, которые проводит в Якутии Федерация боевого снайпинга.
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Также Путину продемонстрировали различные модели БПЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных систем, которые производятся на предприятиях Дальневосточного федерального округа (в Забайкалье, Приморье, Якутии и других регионах).
Также президенту показали произведенные на предприятиях ДФО варианты обмундирования - бронежилеты, тепловизионные прицелы, приборы для скрытой стрельбы и наблюдения, а также средства реабилитации и водоочистительные системы для боевых условий. Главе государства показали на тренажерах, как идет подготовка операторов для боевых дронов, процесс обучения применению средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев (справа) на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев (справа) на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
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1 из 4
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
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2 из 4
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ Владимир Путин и Герой России, Герой ДНР майор Ярослав Якубов (справа) на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин и Герой России, Герой ДНР майор Ярослав Якубов на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО

Президент РФ Владимир Путин и Герой России, Герой ДНР майор Ярослав Якубов (справа) на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
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3 из 4
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 4

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев (справа) на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 4

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 4

Президент РФ Владимир Путин и Герой России, Герой ДНР майор Ярослав Якубов (справа) на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 4

Президент РФ Владимир Путин на выставке в Якутске образцов промышленной продукции, применяемой в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 4
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев доложил, как функционирует территория опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", созданная для стимулирования производства на Дальнем Востоке различных изделий для нужд СВО, а также для поддержки дальневосточных подразделений, участвующих в операции. Один из офицеров, проводивший экскурсию для президента, подарил ему книжку стихов, которые он написал, когда лежал в госпитале в Пушкино после ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияДальний ВостокЯкутскВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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