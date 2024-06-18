Северокорейская газета рассказала о дружбе Путина и Ким Чен Ына
"Нодон Синмун": Путина и Ким Чен Ына объединяет дружба, построенная на доверии
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына объединяет глубокая товарищеская связь и дружба, которые "выходят за рамки" простых дипломатических отношений и построены на совместном преодолении трудностей и доверии, пишет печатный орган партии КНДР, газета "Нодон Синмун".
Как пишет газета, Ким Чен Ын твердо намерен развивать добрососедские отношения между двумя странами и выводить их на новый уровень. При этом отношения России и Северной Кореи объединяет не только общая история, традиции и стремления. Их отношения основаны на "горячей и глубокой товарищеской связи между высшими руководителями двух стран". Газета подчеркивает, что отношения между лидерами двух государств "выходят за рамки" дипломатических и построены на совместном преодолении трудностей.
"Активная взаимная поддержка и бескорыстная помощь стали основой товарищеских и боевых дружеских отношений между высшими руководителями двух стран… Несмотря на огромные географические различия между Северо-Восточной Азией и Европой, дружеские чувства и сотрудничество между высшими руководителями двух стран продолжают углубляться с каждым днем", - говорится в статье "Нодон Синмун".
Издание отмечает, что Ким Чен Ын поддерживает и одобряет усилия Путина, искренне радуется успехам РФ и выражает активную поддержку ее усилиям в противодействии враждебным силам. Путин в свою очередь "искренне уважает и горячо доверяет" Ким Чен Ыну как "товарищу". Газета добавила, что Пхеньян и Москва, объединенные общей целью и волей, всегда будут вместе на пути к "независимости и справедливости".
"Нет более искренних отношений, чем товарищеские связи, основанные на единстве целей, и нет более прочных отношений, чем боевые связи, закаленные в общих испытаниях", - пишет газета.
Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению Ким Чен Ына.
В ходе нынешнего визита Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях.