https://ria.ru/20240618/putin-1953603270.html

Северокорейская газета рассказала о дружбе Путина и Ким Чен Ына

Северокорейская газета рассказала о дружбе Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 18.06.2024

Северокорейская газета рассказала о дружбе Путина и Ким Чен Ына

Президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына объединяет глубокая товарищеская связь и дружба, которые "выходят за рамки" простых дипломатических РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:07

2024-06-18T11:07

2024-06-18T11:13

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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына объединяет глубокая товарищеская связь и дружба, которые "выходят за рамки" простых дипломатических отношений и построены на совместном преодолении трудностей и доверии, пишет печатный орган партии КНДР, газета "Нодон Синмун". Как пишет газета, Ким Чен Ын твердо намерен развивать добрососедские отношения между двумя странами и выводить их на новый уровень. При этом отношения России и Северной Кореи объединяет не только общая история, традиции и стремления. Их отношения основаны на "горячей и глубокой товарищеской связи между высшими руководителями двух стран". Газета подчеркивает, что отношения между лидерами двух государств "выходят за рамки" дипломатических и построены на совместном преодолении трудностей. "Активная взаимная поддержка и бескорыстная помощь стали основой товарищеских и боевых дружеских отношений между высшими руководителями двух стран… Несмотря на огромные географические различия между Северо-Восточной Азией и Европой, дружеские чувства и сотрудничество между высшими руководителями двух стран продолжают углубляться с каждым днем", - говорится в статье "Нодон Синмун". Издание отмечает, что Ким Чен Ын поддерживает и одобряет усилия Путина, искренне радуется успехам РФ и выражает активную поддержку ее усилиям в противодействии враждебным силам. Путин в свою очередь "искренне уважает и горячо доверяет" Ким Чен Ыну как "товарищу". Газета добавила, что Пхеньян и Москва, объединенные общей целью и волей, всегда будут вместе на пути к "независимости и справедливости". "Нет более искренних отношений, чем товарищеские связи, основанные на единстве целей, и нет более прочных отношений, чем боевые связи, закаленные в общих испытаниях", - пишет газета. Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению Ким Чен Ына. В ходе нынешнего визита Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953555761.html

https://ria.ru/20240617/peregovory-1953472943.html

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