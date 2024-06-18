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Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция
Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.06.2024
Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин прибывает в Пхеньян в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:31
2024-06-18T21:31
2024-06-18T21:31
пхеньян
владимир путин
россия
ким чен ын
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Президент России Владимир Путин прибывает в Пхеньян в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Пхеньян, Владимир Путин, Россия, Ким Чен Ын
Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин прибывает в Пхеньян в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
2024-06-18T21:31
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Президент России Владимир Путин прибывает в Пхеньян в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.