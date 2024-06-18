https://ria.ru/20240618/putin-1953580769.html

Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция

Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.06.2024

Прибытие Путина в Пхеньян. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин прибывает в Пхеньян в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:31

2024-06-18T21:31

2024-06-18T21:31

пхеньян

владимир путин

россия

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953667667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2f04c381add960f5bf867d7fca7f6ec.jpg

Президент России Владимир Путин прибывает в Пхеньян в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

пхеньян

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Путина в КНДР Прибытие Путина в КНДР 2024-06-18T21:31 true PT44M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пхеньян, владимир путин, россия, ким чен ын, видео