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Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам - РИА Новости, 18.06.2024
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00:00 18.06.2024 (обновлено: 11:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/putin-1953502036.html
Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам
Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам - РИА Новости, 18.06.2024
Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам
Президент России начинает турне по Восточной Азии. Первая остановка — КНДР, затем — Вьетнам. Намечена широкая программа. Что в повестке переговоров — в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:00
2024-06-18T11:33
россия
москва
пхеньян
ким чен ир
то лам
ким ир сен
владимир путин
вьетнам
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент России начинает турне по Восточной Азии. Первая остановка — КНДР, затем — Вьетнам. Намечена широкая программа. Что в повестке переговоров — в материале РИА Новости.Дружественный ответПутин был в Северной Корее 24 года назад. На аэродроме его встречал лично Великий руководитель Ким Чен Ир. Главы государств возложили цветы к усыпальнице основателя страны Ким Ир Сена и монументу "Советской армии — освободительнице".Переговоры в резиденции Пэкхвавон продолжались почти два часа — вдвое дольше, чем планировалось. Путин напомнил, что Россия и КНДР — близкие соседи. В 1990-е отношения заметно ослабели. Теперь восстанавливаются. Прямо во время визита Госдума ратифицировала новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.Подписали совместную декларацию, отметив единство мнений по многим вопросам, включая противоракетную оборону. Путин тогда подчеркивал: Россия готова внести вклад в укрепление безопасности на Корейском полуострове — причем вместе с другими странами, в том числе США и Южной Кореей.Сейчас, как пишет Reuters, Вашингтон и Сеул опасаются "укрепления военных связей" Москвы с Пхеньяном и эскалации в регионе.Помощник российского президента Юрий Ушаков опроверг эти домыслы: сотрудничество двух стран не направлено против кого бы то ни было.Программа обширная: Путин и Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, обсудят вопросы экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных связей. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос в девять раз и достиг 34,4 миллиона долларов. Не исключено подписание договора о стратегическом партнерстве.В российской делегации — министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, а также гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.В честь визита состоится государственный концерт. А по дороге в аэропорт оба лидера посетят православный храм Живоначальной Троицы.Документы будутСразу после Пхеньяна президент вылетит в Ханой — по приглашению вьетнамской стороны. Встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Планируют обсудить перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической (товарооборот в 2023-м увеличился на восемь процентов — до пяти миллиардов долларов), научно-технологической и гуманитарной областях.Путина ждет торжественный прием. Переговоры с премьером Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака.Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов.Также президент встретится с выпускниками советских и российских вузов.Последний раз он был во Вьетнаме в 2017-м на саммите АТЭС. Официальный же визит состоялся более десяти лет назад — в ноябре 2013-го.Москва — приоритетный партнер для Ханоя, подчеркивает президент То Лам. С ним Путин лично пообщается впервые.Главное — экономикаОпрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что главная задача азиатского турне — укрепление партнерства и экономических отношений."Есть о чем поговорить. Оживление связано с близкими политическими позициями стран, особенно по международным вопросам. КНДР выступает за многополярный мир, против системы военных блоков и против американского военного присутствия вдоль наших и своих границ. В Пхеньяне также поддерживают нас по Украине. И продемонстрировали это на деле, проголосовав в ООН против антироссийских резолюций", — говорит руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин.Потенциал для развития взаимодействия есть. "К сожалению, когда-то Москва присоединилась к антикорейским санкциям. Они нам откровенно невыгодны. Например, это касается рабочей силы, квалифицированной и дисциплинированной, которая не создавала бы проблем с точки зрения криминала. Возможно, что-то сделают в ходе этого визита. Другая проблема: если собираемся развивать экономические, культурные и гуманитарные связи, то без регулярного прямого авиасообщения не обойтись. Безусловно, нужны новые возможности и для туризма", — перечисляет эксперт.Экономику обсудят и во Вьетнаме, уверен главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский."В центре внимания, скорее всего, окажутся те сферы, которые пострадали из-за западных санкций", — уточняет он.По его словам, в целом оба визита пройдут в "логике развития добрососедских отношений".
россия
москва
пхеньян
вьетнам
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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5
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96
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россия, москва, пхеньян, ким чен ир, то лам, ким ир сен, владимир путин, вьетнам, кндр (северная корея)
Россия, Москва, Пхеньян, Ким Чен Ир, То Лам, Ким Ир Сен, Владимир Путин, Вьетнам, КНДР (Северная Корея)
Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам

Путин начинает государственный визит в КНДР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает в Харбине перед представителями российских СМИ
Президент России Владимир Путин выступает в Харбине перед представителями российских СМИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент России начинает турне по Восточной Азии. Первая остановка — КНДР, затем — Вьетнам. Намечена широкая программа. Что в повестке переговоров — в материале РИА Новости.

Дружественный ответ

Путин был в Северной Корее 24 года назад. На аэродроме его встречал лично Великий руководитель Ким Чен Ир. Главы государств возложили цветы к усыпальнице основателя страны Ким Ир Сена и монументу "Советской армии — освободительнице".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Переговоры в резиденции Пэкхвавон продолжались почти два часа — вдвое дольше, чем планировалось. Путин напомнил, что Россия и КНДР — близкие соседи. В 1990-е отношения заметно ослабели. Теперь восстанавливаются. Прямо во время визита Госдума ратифицировала новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.
Подписали совместную декларацию, отметив единство мнений по многим вопросам, включая противоракетную оборону. Путин тогда подчеркивал: Россия готова внести вклад в укрепление безопасности на Корейском полуострове — причем вместе с другими странами, в том числе США и Южной Кореей.
Сейчас, как пишет Reuters, Вашингтон и Сеул опасаются "укрепления военных связей" Москвы с Пхеньяном и эскалации в регионе.
Помощник российского президента Юрий Ушаков опроверг эти домыслы: сотрудничество двух стран не направлено против кого бы то ни было.
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
Программа обширная: Путин и Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, обсудят вопросы экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных связей. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос в девять раз и достиг 34,4 миллиона долларов. Не исключено подписание договора о стратегическом партнерстве.
В российской делегации — министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, а также гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
В честь визита состоится государственный концерт. А по дороге в аэропорт оба лидера посетят православный храм Живоначальной Троицы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне

Документы будут

Сразу после Пхеньяна президент вылетит в Ханой — по приглашению вьетнамской стороны. Встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Планируют обсудить перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической (товарооборот в 2023-м увеличился на восемь процентов — до пяти миллиардов долларов), научно-технологической и гуманитарной областях.
Путина ждет торжественный прием. Переговоры с премьером Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака.
© AP Photo / Nghia DucПрезидент Вьетнама То Лам
Президент Вьетнама То Лам - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Nghia Duc
Президент Вьетнама То Лам
Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов.
Также президент встретится с выпускниками советских и российских вузов.
Последний раз он был во Вьетнаме в 2017-м на саммите АТЭС. Официальный же визит состоялся более десяти лет назад — в ноябре 2013-го.
Москва — приоритетный партнер для Ханоя, подчеркивает президент То Лам. С ним Путин лично пообщается впервые.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
 Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое

Главное — экономика

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что главная задача азиатского турне — укрепление партнерства и экономических отношений.
"Есть о чем поговорить. Оживление связано с близкими политическими позициями стран, особенно по международным вопросам. КНДР выступает за многополярный мир, против системы военных блоков и против американского военного присутствия вдоль наших и своих границ. В Пхеньяне также поддерживают нас по Украине. И продемонстрировали это на деле, проголосовав в ООН против антироссийских резолюций", — говорит руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабочие из КНДР на строительстве в России
Рабочие из КНДР на строительстве в России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочие из КНДР на строительстве в России
Потенциал для развития взаимодействия есть. "К сожалению, когда-то Москва присоединилась к антикорейским санкциям. Они нам откровенно невыгодны. Например, это касается рабочей силы, квалифицированной и дисциплинированной, которая не создавала бы проблем с точки зрения криминала. Возможно, что-то сделают в ходе этого визита. Другая проблема: если собираемся развивать экономические, культурные и гуманитарные связи, то без регулярного прямого авиасообщения не обойтись. Безусловно, нужны новые возможности и для туризма", — перечисляет эксперт.
Экономику обсудят и во Вьетнаме, уверен главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский.
"В центре внимания, скорее всего, окажутся те сферы, которые пострадали из-за западных санкций", — уточняет он.
По его словам, в целом оба визита пройдут в "логике развития добрососедских отношений".
 
РоссияМоскваПхеньянКим Чен ИрТо ЛамКим Ир СенВладимир ПутинВьетнамКНДР (Северная Корея)
 
 
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