Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам
Путин начинает государственный визит в КНДР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает в Харбине перед представителями российских СМИ
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент России начинает турне по Восточной Азии. Первая остановка — КНДР, затем — Вьетнам. Намечена широкая программа. Что в повестке переговоров — в материале РИА Новости.
Дружественный ответ
Путин был в Северной Корее 24 года назад. На аэродроме его встречал лично Великий руководитель Ким Чен Ир. Главы государств возложили цветы к усыпальнице основателя страны Ким Ир Сена и монументу "Советской армии — освободительнице".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Переговоры в резиденции Пэкхвавон продолжались почти два часа — вдвое дольше, чем планировалось. Путин напомнил, что Россия и КНДР — близкие соседи. В 1990-е отношения заметно ослабели. Теперь восстанавливаются. Прямо во время визита Госдума ратифицировала новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.
Подписали совместную декларацию, отметив единство мнений по многим вопросам, включая противоракетную оборону. Путин тогда подчеркивал: Россия готова внести вклад в укрепление безопасности на Корейском полуострове — причем вместе с другими странами, в том числе США и Южной Кореей.
Сейчас, как пишет Reuters, Вашингтон и Сеул опасаются "укрепления военных связей" Москвы с Пхеньяном и эскалации в регионе.
Помощник российского президента Юрий Ушаков опроверг эти домыслы: сотрудничество двух стран не направлено против кого бы то ни было.
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
Программа обширная: Путин и Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, обсудят вопросы экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных связей. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос в девять раз и достиг 34,4 миллиона долларов. Не исключено подписание договора о стратегическом партнерстве.
В российской делегации — министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, а также гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
В честь визита состоится государственный концерт. А по дороге в аэропорт оба лидера посетят православный храм Живоначальной Троицы.
Триумфальные ворота в Пхеньяне
Документы будут
Сразу после Пхеньяна президент вылетит в Ханой — по приглашению вьетнамской стороны. Встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Планируют обсудить перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической (товарооборот в 2023-м увеличился на восемь процентов — до пяти миллиардов долларов), научно-технологической и гуманитарной областях.
Путина ждет торжественный прием. Переговоры с премьером Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака.
© AP Photo / Nghia DucПрезидент Вьетнама То Лам
© AP Photo / Nghia Duc
Президент Вьетнама То Лам
Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов.
Также президент встретится с выпускниками советских и российских вузов.
Последний раз он был во Вьетнаме в 2017-м на саммите АТЭС. Официальный же визит состоялся более десяти лет назад — в ноябре 2013-го.
Москва — приоритетный партнер для Ханоя, подчеркивает президент То Лам. С ним Путин лично пообщается впервые.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое
Главное — экономика
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что главная задача азиатского турне — укрепление партнерства и экономических отношений.
"Есть о чем поговорить. Оживление связано с близкими политическими позициями стран, особенно по международным вопросам. КНДР выступает за многополярный мир, против системы военных блоков и против американского военного присутствия вдоль наших и своих границ. В Пхеньяне также поддерживают нас по Украине. И продемонстрировали это на деле, проголосовав в ООН против антироссийских резолюций", — говорит руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин.
Рабочие из КНДР на строительстве в России
Потенциал для развития взаимодействия есть. "К сожалению, когда-то Москва присоединилась к антикорейским санкциям. Они нам откровенно невыгодны. Например, это касается рабочей силы, квалифицированной и дисциплинированной, которая не создавала бы проблем с точки зрения криминала. Возможно, что-то сделают в ходе этого визита. Другая проблема: если собираемся развивать экономические, культурные и гуманитарные связи, то без регулярного прямого авиасообщения не обойтись. Безусловно, нужны новые возможности и для туризма", — перечисляет эксперт.
Экономику обсудят и во Вьетнаме, уверен главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский.
"В центре внимания, скорее всего, окажутся те сферы, которые пострадали из-за западных санкций", — уточняет он.
По его словам, в целом оба визита пройдут в "логике развития добрососедских отношений".