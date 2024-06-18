https://ria.ru/20240618/putin-1953502036.html

Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам

Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам - РИА Новости, 18.06.2024

Впервые за 24 года: с чем Путин отправляется к партнерам

Президент России начинает турне по Восточной Азии. Первая остановка — КНДР, затем — Вьетнам. Намечена широкая программа. Что в повестке переговоров — в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:00

2024-06-18T00:00

2024-06-18T11:33

россия

москва

пхеньян

ким чен ир

то лам

ким ир сен

владимир путин

вьетнам

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент России начинает турне по Восточной Азии. Первая остановка — КНДР, затем — Вьетнам. Намечена широкая программа. Что в повестке переговоров — в материале РИА Новости.Дружественный ответПутин был в Северной Корее 24 года назад. На аэродроме его встречал лично Великий руководитель Ким Чен Ир. Главы государств возложили цветы к усыпальнице основателя страны Ким Ир Сена и монументу "Советской армии — освободительнице".Переговоры в резиденции Пэкхвавон продолжались почти два часа — вдвое дольше, чем планировалось. Путин напомнил, что Россия и КНДР — близкие соседи. В 1990-е отношения заметно ослабели. Теперь восстанавливаются. Прямо во время визита Госдума ратифицировала новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.Подписали совместную декларацию, отметив единство мнений по многим вопросам, включая противоракетную оборону. Путин тогда подчеркивал: Россия готова внести вклад в укрепление безопасности на Корейском полуострове — причем вместе с другими странами, в том числе США и Южной Кореей.Сейчас, как пишет Reuters, Вашингтон и Сеул опасаются "укрепления военных связей" Москвы с Пхеньяном и эскалации в регионе.Помощник российского президента Юрий Ушаков опроверг эти домыслы: сотрудничество двух стран не направлено против кого бы то ни было.Программа обширная: Путин и Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, обсудят вопросы экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных связей. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос в девять раз и достиг 34,4 миллиона долларов. Не исключено подписание договора о стратегическом партнерстве.В российской делегации — министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, а также гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.В честь визита состоится государственный концерт. А по дороге в аэропорт оба лидера посетят православный храм Живоначальной Троицы.Документы будутСразу после Пхеньяна президент вылетит в Ханой — по приглашению вьетнамской стороны. Встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Планируют обсудить перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической (товарооборот в 2023-м увеличился на восемь процентов — до пяти миллиардов долларов), научно-технологической и гуманитарной областях.Путина ждет торжественный прием. Переговоры с премьером Фам Минь Тинем пройдут в формате рабочего завтрака.Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов.Также президент встретится с выпускниками советских и российских вузов.Последний раз он был во Вьетнаме в 2017-м на саммите АТЭС. Официальный же визит состоялся более десяти лет назад — в ноябре 2013-го.Москва — приоритетный партнер для Ханоя, подчеркивает президент То Лам. С ним Путин лично пообщается впервые.Главное — экономикаОпрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что главная задача азиатского турне — укрепление партнерства и экономических отношений."Есть о чем поговорить. Оживление связано с близкими политическими позициями стран, особенно по международным вопросам. КНДР выступает за многополярный мир, против системы военных блоков и против американского военного присутствия вдоль наших и своих границ. В Пхеньяне также поддерживают нас по Украине. И продемонстрировали это на деле, проголосовав в ООН против антироссийских резолюций", — говорит руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин.Потенциал для развития взаимодействия есть. "К сожалению, когда-то Москва присоединилась к антикорейским санкциям. Они нам откровенно невыгодны. Например, это касается рабочей силы, квалифицированной и дисциплинированной, которая не создавала бы проблем с точки зрения криминала. Возможно, что-то сделают в ходе этого визита. Другая проблема: если собираемся развивать экономические, культурные и гуманитарные связи, то без регулярного прямого авиасообщения не обойтись. Безусловно, нужны новые возможности и для туризма", — перечисляет эксперт.Экономику обсудят и во Вьетнаме, уверен главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Петровский."В центре внимания, скорее всего, окажутся те сферы, которые пострадали из-за западных санкций", — уточняет он.По его словам, в целом оба визита пройдут в "логике развития добрососедских отношений".

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кндр (северная корея)

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