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В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте - РИА Новости, 18.06.2024
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте
Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:46
2024-06-18T23:46
2024-06-18T23:46
происшествия
пензенская область
тамалинский район
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САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости. Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура Тамалинского района Пензенской области организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома № 24 по улице Лермонтова пгт Тамала. Предварительно установлено, что при проведении ремонта кровли дома обрушилось одно из потолочных перекрытий. Пострадавших в результате обрушения нет. В связи с произошедшим администрация Тамалинского района объявила режим чрезвычайной ситуации. Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины инцидента, дана оценка исполнению требований законодательства при выполнении ремонтных работ, а также соблюдению прав жителей дома. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область, тамалинский район, лермонтов
Происшествия, Пензенская область, Тамалинский район, Лермонтов
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте
Под Пензой перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте кровли