https://ria.ru/20240618/proisshestvie-1953832384.html

В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте

В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте - РИА Новости, 18.06.2024

В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте

Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:46

2024-06-18T23:46

2024-06-18T23:46

происшествия

пензенская область

тамалинский район

лермонтов

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САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости. Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура Тамалинского района Пензенской области организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома № 24 по улице Лермонтова пгт Тамала. Предварительно установлено, что при проведении ремонта кровли дома обрушилось одно из потолочных перекрытий. Пострадавших в результате обрушения нет. В связи с произошедшим администрация Тамалинского района объявила режим чрезвычайной ситуации. Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины инцидента, дана оценка исполнению требований законодательства при выполнении ремонтных работ, а также соблюдению прав жителей дома. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

пензенская область

тамалинский район

лермонтов

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происшествия, пензенская область, тамалинский район, лермонтов