Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/proisshestvie-1953832384.html
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте - РИА Новости, 18.06.2024
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте
Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:46
2024-06-18T23:46
происшествия
пензенская область
тамалинский район
лермонтов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости. Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура Тамалинского района Пензенской области организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома № 24 по улице Лермонтова пгт Тамала. Предварительно установлено, что при проведении ремонта кровли дома обрушилось одно из потолочных перекрытий. Пострадавших в результате обрушения нет. В связи с произошедшим администрация Тамалинского района объявила режим чрезвычайной ситуации. Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины инцидента, дана оценка исполнению требований законодательства при выполнении ремонтных работ, а также соблюдению прав жителей дома. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
пензенская область
тамалинский район
лермонтов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пензенская область, тамалинский район, лермонтов
Происшествия, Пензенская область, Тамалинский район, Лермонтов
В Пензенской области перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте

Под Пензой перекрытие многоквартирного дома рухнуло при ремонте кровли

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости. Потолочное перекрытие многоквартирного дома в райцентре Тамала Пензенской области обрушилось при ремонте кровли, в результате никто не пострадал, при этом местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила прокуратура региона.
"Прокуратура Тамалинского района Пензенской области организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома № 24 по улице Лермонтова пгт Тамала. Предварительно установлено, что при проведении ремонта кровли дома обрушилось одно из потолочных перекрытий. Пострадавших в результате обрушения нет. В связи с произошедшим администрация Тамалинского района объявила режим чрезвычайной ситуации. Жителям дома, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность переселения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе прокурорской проверки будут установлены причины инцидента, дана оценка исполнению требований законодательства при выполнении ремонтных работ, а также соблюдению прав жителей дома. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах
16 ноября 2023, 20:24
 
ПроисшествияПензенская областьТамалинский районЛермонтов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала