https://ria.ru/20240618/proisshestvie-1953579849.html

На Урале бывшего директора школы приговорили к исправительным работам

На Урале бывшего директора школы приговорили к исправительным работам - РИА Новости, 18.06.2024

На Урале бывшего директора школы приговорили к исправительным работам

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ экс-директора спецшколы №124 по делу о халатности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:45

2024-06-18T09:45

2024-06-18T09:45

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 11 месяцам исправительных работ экс-директора спецшколы №124 по делу о халатности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы "совершили особо тяжкое преступление" в отношении 13-летнего подростка. Обвиняемая, на тот момент директор учебно-воспитательного учреждения, об этом знала, но не обращалась в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему ребенку, из-за чего насилие в спецшколе продолжилось. Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена, против нее возбуждено уголовное дело о халатности. "Суд назначил виновной наказание в виде 11 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на два года", – говорится в сообщении. Одиннадцать месяцев исправительных работ – как раз то наказание, которое и просило гособвинение для бывшего директора. Ранее адвокат Георгий Краснов, представляющий семью потерпевшего мальчика, рассказал РИА Новости, что в апреле 2023 года из спецшколы №124 в Екатеринбурге сбежал 13-летний юноша. В разговоре со своей матерью молодой человек признался, что в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносилось, наказать ли провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил в беседе с агентством слова детей Краснов. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, но ему угрожали таким же "судом". По уголовному делу о проходят трое подростков, которых обвинили в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, свою вину те категорически отрицают. Потерпевшими признаны двое детей. Обвиняемых подростков заключили под стражу. Правоохранители не комментируют дело с несовершеннолетними фигурантами, в Чкаловском райсуде Екатеринбурга продолжается процесс над ними. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.

https://ria.ru/20240208/podrostok-1926257102.html

https://ria.ru/20240618/migranty-1953560611.html

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екатеринбург

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происшествия, екатеринбург