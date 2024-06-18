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Украинцу дали тюремный срок за подготовку терактов в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2024
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14:40 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/prigovor-1953677497.html
Украинцу дали тюремный срок за подготовку терактов в Запорожской области
Украинцу дали тюремный срок за подготовку терактов в Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2024
Украинцу дали тюремный срок за подготовку терактов в Запорожской области
Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Грудненко за подготовку взрывов трех объектов в Запорожской... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:40
2024-06-18T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
запорожская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Грудненко за подготовку взрывов трех объектов в Запорожской области, где находились российские военнослужащие, сообщает прокуратура Ростовской области. "Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко. Он признан виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)... Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установили, что для совершения теракта мужчина весной 2023 года собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в городе Токмак в Запорожской области. В мае того же года ему передали координаты тайника со спрятанным в нем самодельным взрывным устройством (СВУ). После Грудненко, используя свой опыт службы в вооруженных силах Украины, определил три объекта, где располагались военнослужащие, для совершения терактов с использованием СВУ. Однако злоумышленник не успел взорвать выбранные им места, так как его задержали.
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происшествия, украина, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Запорожская область, Россия
Украинцу дали тюремный срок за подготовку терактов в Запорожской области

В Ростове-на-Дону украинцу дали срок за подготовку взрывов в Запорожской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины Станислава Грудненко за подготовку взрывов трех объектов в Запорожской области, где находились российские военнослужащие, сообщает прокуратура Ростовской области.
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко. Он признан виновным по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)... Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде установили, что для совершения теракта мужчина весной 2023 года собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в городе Токмак в Запорожской области. В мае того же года ему передали координаты тайника со спрятанным в нем самодельным взрывным устройством (СВУ).
После Грудненко, используя свой опыт службы в вооруженных силах Украины, определил три объекта, где располагались военнослужащие, для совершения терактов с использованием СВУ. Однако злоумышленник не успел взорвать выбранные им места, так как его задержали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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