https://ria.ru/20240618/pridnestrove-1953711086.html

В ПМР заявили о стремлении Запада и Молдавии задушить республику

В ПМР заявили о стремлении Запада и Молдавии задушить республику - РИА Новости, 18.06.2024

В ПМР заявили о стремлении Запада и Молдавии задушить республику

На Западе и в Молдавии есть установка задушить Приднестровье экономически, заявил во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:01

2024-06-18T16:01

2024-06-18T16:01

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ТИРАСПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. На Западе и в Молдавии есть установка задушить Приднестровье экономически, заявил во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. "В данном случае принята, видимо, установка на Западе среди кукловодов и хозяев действующей власти Молдовы задушить Приднестровье экономически. Мы этому сопротивляемся и будем сопротивляться", - сказал Сафонов на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье". По его словам, Приднестровье пытается торговать своей продукцией на различных направлениях, несмотря на действия Молдавии. "Нас пытаются втиснуть в схему, якобы Приднестровье выбирает для торговли только Запад. Особенно такие мантры приходится слышать от руководства Молдовы. Якобы свыше 70% экспорта и импорта — это Евросоюз и Запад в целом, а доля России снижается", - отметил Сафонов. Он обратил внимание на то, что Приднестровье искусственно вгоняют в такие рамки, ограничивая внешнеэкономическую деятельность в восточном направлении. "В этой ситуации мы рассчитываем на то, что экономическое и финансовое сотрудничество с Москвой даст результаты. Если сложится совсем экстренная обстановка, то нам будет оказана необходимая помощь, как это бывало ранее. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего иждивенческого. Нам есть что предложить, нам есть что выпустить и что продать", - подытожил Сафонов. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952186857.html

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