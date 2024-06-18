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Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 18.06.2024 (обновлено: 08:19 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/pozhar-1953567685.html
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 18.06.2024
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"
Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:10
2024-06-18T08:19
специальная военная операция на украине
происшествия
азовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России."В Азовском районе продолжается ликвидация пожара резервуара общим объёмом 4000 кубических метров на площади 3200 квадратных метров. К ликвидации привлекаются порядка 200 человек и 49 единиц техники". - говорится в сообщении.Отмечается, что допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.
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азовский район
россия
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4.7
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internet-group@rian.ru
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60
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Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области
Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России.
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происшествия, азовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Азовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"

МЧС: пожар в Азовском районе после атаки дрона ВСУ тушат 49 единиц техники

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Азовском районе продолжается ликвидация пожара резервуара общим объёмом 4000 кубических метров на площади 3200 квадратных метров. К ликвидации привлекаются порядка 200 человек и 49 единиц техники". - говорится в сообщении.
Отмечается, что допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. 18 июня 2024
Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАзовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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