https://ria.ru/20240618/pozhar-1953567685.html

Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"

Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 18.06.2024

Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"

Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:10

2024-06-18T08:10

2024-06-18T08:19

специальная военная операция на украине

происшествия

азовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России."В Азовском районе продолжается ликвидация пожара резервуара общим объёмом 4000 кубических метров на площади 3200 квадратных метров. К ликвидации привлекаются порядка 200 человек и 49 единиц техники". - говорится в сообщении.Отмечается, что допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.

https://ria.ru/20240618/pozhar-1953564480.html

азовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России. 2024-06-18T08:10 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, азовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)