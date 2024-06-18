https://ria.ru/20240618/pozhar-1953567685.html
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 18.06.2024
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"
Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:10
2024-06-18T08:10
2024-06-18T08:19
специальная военная операция на украине
происшествия
азовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России."В Азовском районе продолжается ликвидация пожара резервуара общим объёмом 4000 кубических метров на площади 3200 квадратных метров. К ликвидации привлекаются порядка 200 человек и 49 единиц техники". - говорится в сообщении.Отмечается, что допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.
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азовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953567849_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_249c45f0bf8b8240bace3ac44c3470bb.jpg
Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области
Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России.
2024-06-18T08:10
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, азовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Азовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Азовском районе тушат на площади 3,2 тысячи "квадратов"
МЧС: пожар в Азовском районе после атаки дрона ВСУ тушат 49 единиц техники