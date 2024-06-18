https://ria.ru/20240618/pozhar-1953560287.html

На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами

На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами - РИА Новости, 18.06.2024

На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами

Спасатели потушили пожар на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:52

2024-06-18T05:52

2024-06-18T09:28

происшествия

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953577007_8:0:1261:705_1920x0_80_0_0_db46c5e912777d3f350c6871aaf80290.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Раннее ведомство писало о том, склад горит на 800 квадратных метрах. "На Камчатке огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

россия

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)