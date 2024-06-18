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На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами
На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами - РИА Новости, 18.06.2024
На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами
Спасатели потушили пожар на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:52
2024-06-18T05:52
2024-06-18T09:28
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Раннее ведомство писало о том, склад горит на 800 квадратных метрах. "На Камчатке огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке потушили пожар на складе с отделочными материалами
В Петропавловске-Камчатском потушили пожар на складе с отделочными материалами