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В Омской области ликвидировали открытое горение на складе
В Омской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 18.06.2024
В Омской области ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировали на складе в Омской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T01:01
2024-06-18T01:01
2024-06-18T10:46
происшествия
омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе в Омской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Раннее сообщалось, что склад с зерном в Омской области горит на площади 2,6 тысячи квадратных метров. "В Омской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области ликвидировали открытое горение на складе
МЧС: в Омской области ликвидировали открытое горение на складе с зерном