https://ria.ru/20240618/pozhar-1953549058.html

В Омской области ликвидировали открытое горение на складе

В Омской области ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 18.06.2024

В Омской области ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировали на складе в Омской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:01

2024-06-18T01:01

2024-06-18T10:46

происшествия

омская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе в Омской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Раннее сообщалось, что склад с зерном в Омской области горит на площади 2,6 тысячи квадратных метров. "В Омской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

омская область

россия

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2024

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происшествия, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)