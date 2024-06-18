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В Омской области загорелся склад с зерном
В Омской области загорелся склад с зерном - РИА Новости, 18.06.2024
В Омской области загорелся склад с зерном
Склад с зерном в Омской области горит на площади 2,6 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:41
2024-06-18T00:41
2024-06-18T10:46
происшествия
россия
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Склад с зерном в Омской области горит на площади 2,6 тысячи "квадратов", возгорание локализовано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В селе Пикетное горит склад с зерном на 2 600 квадратных метрах. Пожарные МЧС России локализовали возгорание и не допустили распространения огня", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омской области загорелся склад с зерном
В Омской области загорелся склад с зерном на площади 2,6 тыс квадратных метров