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При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.06.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя
Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:24
2024-06-18T20:24
2024-06-18T20:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин."В результате артиллерийских обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по мирным кварталам республики сегодня ранены четыре жителя региона", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.Отмечается, что ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 71 боеприпас.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя
Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя