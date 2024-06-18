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При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 18.06.2024 (обновлено: 20:29 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/postradavshie-1953805670.html
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.06.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя
Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:24
2024-06-18T20:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин."В результате артиллерийских обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по мирным кварталам республики сегодня ранены четыре жителя региона", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.Отмечается, что ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 71 боеприпас.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин.
"В результате артиллерийских обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по мирным кварталам республики сегодня ранены четыре жителя региона", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 71 боеприпас.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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