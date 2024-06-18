https://ria.ru/20240618/postradavshie-1953805670.html

При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя

При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 18.06.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадали четыре мирных жителя

Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:24

2024-06-18T20:24

2024-06-18T20:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Четыре жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин."В результате артиллерийских обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) по мирным кварталам республики сегодня ранены четыре жителя региона", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.Отмечается, что ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 71 боеприпас.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины