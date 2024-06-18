https://ria.ru/20240618/posol-1953682750.html

Путин назначил нового посла в Киргизии

Путин назначил нового посла в Киргизии - РИА Новости, 18.06.2024

Путин назначил нового посла в Киргизии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вакунова послом РФ в Киргизии вместо Николая Удовиченко, соответствующие указы размещены на официальном портале... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:54

2024-06-18T14:54

2024-06-18T15:00

политика

киргизия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вакунова послом РФ в Киргизии вместо Николая Удовиченко, соответствующие указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов."Освободить Удовиченко Николая Николаевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Киргизской Республике... Назначить Вакунова Сергея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Киргизской Республике", - говорится в тексте указов.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, киргизия, россия, владимир путин