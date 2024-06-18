https://ria.ru/20240618/posol-1953682750.html
Путин назначил нового посла в Киргизии
Путин назначил нового посла в Киргизии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин назначил нового посла в Киргизии
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вакунова послом РФ в Киргизии вместо Николая Удовиченко, соответствующие указы размещены на официальном портале... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:54
2024-06-18T14:54
2024-06-18T15:00
политика
киргизия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вакунова послом РФ в Киргизии вместо Николая Удовиченко, соответствующие указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов."Освободить Удовиченко Николая Николаевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Киргизской Республике... Назначить Вакунова Сергея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Киргизской Республике", - говорится в тексте указов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киргизия, россия, владимир путин
Политика, Киргизия, Россия, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Киргизии
Путин назначил Вакунова послом в Киргизии вместо Удовиченко