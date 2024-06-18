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В Забайкалье осудили трех россиян за пособничество сирийским террористам - РИА Новости, 18.06.2024
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06:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/posobniki-1953562983.html
В Забайкалье осудили трех россиян за пособничество сирийским террористам
В Забайкалье осудили трех россиян за пособничество сирийским террористам - РИА Новости, 18.06.2024
В Забайкалье осудили трех россиян за пособничество сирийским террористам
Второй Восточный окружной военный суд в Забайкалье признал виновными и приговорил к 8 годам лишения свободы троих жителей России, которые регулярно переводили... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:53
2024-06-18T06:53
происшествия
россия
сирия
забайкальский край
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ЧИТА, 18 июн - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Забайкалье признал виновными и приговорил к 8 годам лишения свободы троих жителей России, которые регулярно переводили деньги сирийским террористам, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. "2-й Восточный окружной военный суд признал Агаева А.Р., Абдурахманова М.А. и Яхъяева М.Х. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Им назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые три года они будут отбывать в тюрьме", - говорится в сообщения. Уточняется, что они занимались пособничеством запрещённой в России международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии. По данным УФСБ, осуждённые разделяли идеологию террористической организации и следовали инструкциям, полученным от функционеров организации. Они на регулярной основе переводили деньги на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности. По местам проживания преступников на территории Забайкальского края, Республики Дагестан и Ямало-Ненецкого автономного округа были обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952813035.html
https://ria.ru/20240605/kriminal-1950745759.html
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происшествия, россия, сирия, забайкальский край
Происшествия, Россия, Сирия, Забайкальский край
В Забайкалье осудили трех россиян за пособничество сирийским террористам

В Забайкалье осудили трех человек, переводивших деньги сирийским террористам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧИТА, 18 июн - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Забайкалье признал виновными и приговорил к 8 годам лишения свободы троих жителей России, которые регулярно переводили деньги сирийским террористам, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
"2-й Восточный окружной военный суд признал Агаева А.Р., Абдурахманова М.А. и Яхъяева М.Х. виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Им назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые три года они будут отбывать в тюрьме", - говорится в сообщения.
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Уточняется, что они занимались пособничеством запрещённой в России международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей на территории Сирии.
По данным УФСБ, осуждённые разделяли идеологию террористической организации и следовали инструкциям, полученным от функционеров организации. Они на регулярной основе переводили деньги на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности.
По местам проживания преступников на территории Забайкальского края, Республики Дагестан и Ямало-Ненецкого автономного округа были обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
* Запрещенная в России террористическая организация
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