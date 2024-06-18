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В Польше расширили правила применения оружия военными на границе - РИА Новости, 18.06.2024
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13:37 18.06.2024 (обновлено: 13:49 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/polsha-1953653584.html
В Польше расширили правила применения оружия военными на границе
В Польше расширили правила применения оружия военными на границе - РИА Новости, 18.06.2024
В Польше расширили правила применения оружия военными на границе
Новые правила применения оружия военнослужащими, которые разрабатывает минобороны Польши, позволят солдатам свободно действовать в случае угрозы на границе,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:37
2024-06-18T13:49
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ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Новые правила применения оружия военнослужащими, которые разрабатывает минобороны Польши, позволят солдатам свободно действовать в случае угрозы на границе, сообщил в эфире Польского радио заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик. Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные местными СМИ кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. В связи с этим премьер-министр Польши Дональд Туск решил уволить заместителя генерального прокурора, ответственного за военную прокуратуру, Томаша Янечка. По словам Томчика, новые правила необходимы, учитывая недавние факты проявления жестокости мигрантами. "Военные здесь, чтобы защищать страну. С другой стороны, мы имеем абсолютную жестокость, нападения на солдат не только с камнями или ветками, но и смерть солдата на границе, применение холодного оружия. У нас есть сигналы о том, что там может быть эскалация, и мы должны обеспечить юридическую безопасность действий солдат", - заявил он. Новые правила, объявленные министерством национальной обороны, призваны предоставить военным большую свободу и дополнительные инструменты для защиты от нападений мигрантов. Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней военнослужащий умер в варшавской больнице. После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около 6 тысяч солдат.
https://ria.ru/20240606/polsha-1950988424.html
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
В Польше расширили правила применения оружия военными на границе

Минобороны Польши: военные получат право более свободно применять оружие

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Новые правила применения оружия военнослужащими, которые разрабатывает минобороны Польши, позволят солдатам свободно действовать в случае угрозы на границе, сообщил в эфире Польского радио заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик.
Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные местными СМИ кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. В связи с этим премьер-министр Польши Дональд Туск решил уволить заместителя генерального прокурора, ответственного за военную прокуратуру, Томаша Янечка.
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По словам Томчика, новые правила необходимы, учитывая недавние факты проявления жестокости мигрантами. "Военные здесь, чтобы защищать страну. С другой стороны, мы имеем абсолютную жестокость, нападения на солдат не только с камнями или ветками, но и смерть солдата на границе, применение холодного оружия. У нас есть сигналы о том, что там может быть эскалация, и мы должны обеспечить юридическую безопасность действий солдат", - заявил он.
Новые правила, объявленные министерством национальной обороны, призваны предоставить военным большую свободу и дополнительные инструменты для защиты от нападений мигрантов.
Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней военнослужащий умер в варшавской больнице.
После начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе в 2021 году власти Польши направили туда несколько тысяч военных. Сейчас службу там несут около 6 тысяч солдат.
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