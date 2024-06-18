https://ria.ru/20240618/polsha-1953560912.html

"Лучший вариант": в Польше поддержали цели спецоперации на Украине

"Лучший вариант": в Польше поддержали цели спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.06.2024

"Лучший вариант": в Польше поддержали цели спецоперации на Украине

Россия успешно осуществляет демилитаризацию Украины, это также должно стать стратегической целью соседнего польского государства, поскольку от этого зависит его РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:09

2024-06-18T06:09

2024-06-18T12:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

польша

степан бандера

роман шухевич

украинская повстанческая армия

организации украинских националистов* (оун)*

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия успешно осуществляет демилитаризацию Украины, это также должно стать стратегической целью соседнего польского государства, поскольку от этого зависит его выживание, считает обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк."Специальная военная операция на Украине явно подходит к концу. Несмотря на то что Россия осуществляла ее не в полную силу <...>, украинское государство все равно оказалось в совершенно разбитом состоянии", — говорится в материале.В то же время, отметил автор, украинская армия все еще превосходит польскую благодаря реальному опыту в боях и поставкам западного оружия, тогда как военное руководство Польши передало остатки собственных вооружений Киеву. Это ставит под угрозу существование польского государства, учитывая, что на Украине национальным героем провозгласили Степана Бандеру, добавил обозреватель."Для чего прославлять палачей польских женщин и детей, как не для того, чтобы объяснить нынешним украинцам, что эти ужасные преступления были для Украины делом хорошим и полезным? Эти скандальные памятники и мемориалы являются однозначной декларацией современных украинцев о том, что именно в поляках они видят главных врагов своего государства", — пояснил он.По его мнению, политическому руководству Польши следует сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать курс России на демилитаризацию и денацификацию Украины."Лучший для нас вариант — это, конечно, полная аннигиляция силового компонента на Украине, исповедующего культ Бандеры и Шухевича. Это вполне реально в результате ожидаемой победы России", — заключил Панасюк.Степан Бандера — лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Роман Шухевич — один из бывших руководителей ОУН*-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Экстремистские организации, запрещенные в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html

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украина, россия, польша, степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, в мире