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Посол США в Грузии заявила о сложности отношений между странами - РИА Новости, 18.06.2024
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23:56 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/politika-1953833025.html
Посол США в Грузии заявила о сложности отношений между странами
Посол США в Грузии заявила о сложности отношений между странами - РИА Новости, 18.06.2024
Посол США в Грузии заявила о сложности отношений между странами
Посол США в Грузии Робин Даниган заявила о сложности продолжения тесных партнерских отношений между странами на фоне того, что некоторые грузинские чиновники... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:56
2024-06-18T23:56
в мире
грузия
сша
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Посол США в Грузии Робин Даниган заявила о сложности продолжения тесных партнерских отношений между странами на фоне того, что некоторые грузинские чиновники характеризуют американскую сторону и ЕС как врагов. "Это огромная сеть партнерства, которую мы создали в этой стране, и госсекретарь (США Энтони) Блинкен был очень четок, что, к сожалению, вся эта помощь находится под угрозой. Мы не хотим этого делать. Но мы также ясно заявили, что очень сложно продолжать крепкое партнерство по всем этим направлениям, если власть рассматривает нас как недруга, и в некоторых заявлениях, сделанных некоторыми членами властей Грузии, характеризуют нас и ЕС как врага", - заявила посол в интервью грузинскому агентству "Интерпрессньюс". По ее словам, ЕС и США помогают в Грузии людям с ограниченными возможностями, семьям детей с синдромом Дауна, сотрудникам больниц, школам в местах проживания меньшинств. Посол напомнила, что американская сторона оказала помощь в создании сил обороны Грузии, в обучении и оснащении береговой охраны и в создании ирригационной системы. Ранее Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства. Позже премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отношениям между странами действительно требуются пересмотр и оздоровление.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, США, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Посол США в Грузии заявила о сложности отношений между странами

Посол США Даниган заявила о сложностях продолжения партнерства с Грузией

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Посол США в Грузии Робин Даниган заявила о сложности продолжения тесных партнерских отношений между странами на фоне того, что некоторые грузинские чиновники характеризуют американскую сторону и ЕС как врагов.
"Это огромная сеть партнерства, которую мы создали в этой стране, и госсекретарь (США Энтони) Блинкен был очень четок, что, к сожалению, вся эта помощь находится под угрозой. Мы не хотим этого делать. Но мы также ясно заявили, что очень сложно продолжать крепкое партнерство по всем этим направлениям, если власть рассматривает нас как недруга, и в некоторых заявлениях, сделанных некоторыми членами властей Грузии, характеризуют нас и ЕС как врага", - заявила посол в интервью грузинскому агентству "Интерпрессньюс".
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По ее словам, ЕС и США помогают в Грузии людям с ограниченными возможностями, семьям детей с синдромом Дауна, сотрудникам больниц, школам в местах проживания меньшинств. Посол напомнила, что американская сторона оказала помощь в создании сил обороны Грузии, в обучении и оснащении береговой охраны и в создании ирригационной системы.
Ранее Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства. Позже премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отношениям между странами действительно требуются пересмотр и оздоровление.
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