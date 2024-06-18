https://ria.ru/20240618/politika-1953829779.html
Захарова прокомментировала слова Белого дома о сотрудничестве России с КНДР
Захарова прокомментировала слова Белого дома о сотрудничестве России с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Захарова прокомментировала слова Белого дома о сотрудничестве России с КНДР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома о том, что сотрудничество России и КНДР должно беспокоить всех, заявила, что... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T23:14
2024-06-18T23:14
2024-06-18T23:14
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мария захарова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома о том, что сотрудничество России и КНДР должно беспокоить всех, заявила, что если и есть что-то, что беспокоит всех, то это состояние президента США Джо Байдена, "учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер назвала углубление сотрудничества России и КНДР тенденцией, которая должна беспокоить всех заинтересованных в мире и стабильности на Корейском полуострове. "Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое - из-за с криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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В мире, Россия, США, Корейский полуостров, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова прокомментировала слова Белого дома о сотрудничестве России с КНДР
Захарова: если и есть что-то, что беспокоит всех, то это состояние Байдена