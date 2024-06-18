https://ria.ru/20240618/politika-1953825795.html

Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений

Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений - РИА Новости, 18.06.2024

Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров заявили о политической воле по нормализации... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:38

2024-06-18T22:38

2024-06-18T22:45

в мире

армения

турция

реджеп тайип эрдоган

никол пашинян

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АНКАРА, 18 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий.Во вторник состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном."В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Сообщается, что стороны " также с удовлетворением отметили продолжающийся диалог между старшими должностными лицами Турции и Армении и обсудили последние события в регионе и международную повестку".

https://ria.ru/20240607/pashinyan-1951308592.html

армения

турция

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в мире, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян