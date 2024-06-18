https://ria.ru/20240618/politico-1953647184.html
Партия Ле Пен удалила с сайта планы по углублению отношений с Россией
Партия Ле Пен удалила с сайта планы по углублению отношений с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
Партия Ле Пен удалила с сайта планы по углублению отношений с Россией
Правая французская партия "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, в преддверии парламентских выборов... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:18
2024-06-18T13:18
2024-06-18T13:18
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ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Правая французская партия "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, в преддверии парламентских выборов удалила со своего сайта предложения об углублении дипломатических связей с Россией, сообщает издание Politico. "Партия тихо убрала со своего сайта часть предложений по оборонной политике, удалив разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО", - говорится в статье. По данным Politico, за последнюю неделю с сайта правых был удален один из 17 программных буклетов предвыборной кампании Ле Пен, которая баллотировалась в президенты в 2022 году. Документ был посвящен обороне, в нём предлагалось искать "союза с Россией по определенным вопросам" и одновременно дистанцироваться от Вашингтона, который "не всегда ведёт себя как союзник Франции", напоминает издание. Отмечается, что в последние месяцы RN смягчила некоторые из своих самых спорных позиций. В преддверии выборов партия стремится укрепить свой авторитет на мировой арене, указывается в материале. Представитель "Национального объединения" заявил Politico, что лидер партии Жордан Барделла представит свою программу, в том числе и по обороне, в ближайшие дни. Ранее опрос французского института общественного мнения (Ifop) показал, что 35% французов готовы голосовать на выборах за "Национальное объединение" (RN). При этом коалицию президента Эммануэля Макрона поддерживают только 19%. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция получит менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html
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в мире, россия, германия, вашингтон (штат), эммануэль макрон, марин ле пен, politico, нато, европарламент
В мире, Россия, Германия, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Politico, НАТО, Европарламент
Партия Ле Пен удалила с сайта планы по углублению отношений с Россией
Politico: правые во Франции удалили предложения об углублении связей с Россией
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости.
Правая французская партия "Национальное объединение" (RN), которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, в преддверии парламентских выборов удалила со своего сайта предложения об углублении дипломатических связей с Россией, сообщает издание Politico.
«
"Партия тихо убрала со своего сайта часть предложений по оборонной политике, удалив разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО", - говорится в статье.
По данным Politico, за последнюю неделю с сайта правых был удален один из 17 программных буклетов предвыборной кампании Ле Пен, которая баллотировалась в президенты в 2022 году. Документ был посвящен обороне, в нём предлагалось искать "союза с Россией по определенным вопросам" и одновременно дистанцироваться от Вашингтона, который "не всегда ведёт себя как союзник Франции", напоминает издание.
Отмечается, что в последние месяцы RN смягчила некоторые из своих самых спорных позиций. В преддверии выборов партия стремится укрепить свой авторитет на мировой арене, указывается в материале.
Представитель "Национального объединения" заявил Politico, что лидер партии Жордан Барделла представит свою программу, в том числе и по обороне, в ближайшие дни.
Ранее опрос французского института общественного мнения (Ifop) показал, что 35% французов готовы голосовать на выборах за "Национальное объединение" (RN). При этом коалицию президента Эммануэля Макрона поддерживают только 19%.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция получит менее 20% голосов.