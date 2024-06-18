В Москве с начала месяца выпало около 140 миллиметров осадков
Позднякова: в Москве в июне выпало 136,3 мм осадков, прогнозируется еще 15-17 мм
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы
Автобус движется по проезжей части дороги во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С начала месяца в Москве выпало уже 136,3 миллиметра осадков, в последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Вторник в Москве станет решающим днем для климатической оценки текущего месяца. К утру 18 июня на ВДНХ, по которой оценивают климат Москвы, с начала месяца выпало уже 136,3 миллиметра осадков. Пока это шестой результат с 1879 года. Но сегодняшний день многое изменит. И за последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров осадков", - написала Позднякова.
Она добавила, что по итогам выпавших осадков июнь 2024 года в Москве может занять третье место.
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