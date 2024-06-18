https://ria.ru/20240618/pogoda-1953580314.html

В Москве с начала месяца выпало около 140 миллиметров осадков

В Москве с начала месяца выпало около 140 миллиметров осадков - РИА Новости, 18.06.2024

В Москве с начала месяца выпало около 140 миллиметров осадков

С начала месяца в Москве выпало уже 136,3 миллиметра осадков, в последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров, сообщила главный специалист... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:47

2024-06-18T09:47

2024-06-18T09:47

общество

москва

татьяна позднякова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620375_0:32:3058:1752_1920x0_80_0_0_3bfb2378b34498d104c91fa66334e2d9.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С начала месяца в Москве выпало уже 136,3 миллиметра осадков, в последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Вторник в Москве станет решающим днем для климатической оценки текущего месяца. К утру 18 июня на ВДНХ, по которой оценивают климат Москвы, с начала месяца выпало уже 136,3 миллиметра осадков. Пока это шестой результат с 1879 года. Но сегодняшний день многое изменит. И за последнюю декаду июня прогнозируется еще 15-17 миллиметров осадков", - написала Позднякова. Она добавила, что по итогам выпавших осадков июнь 2024 года в Москве может занять третье место.

https://ria.ru/20240617/moskva-1953391075.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова