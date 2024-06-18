Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/pogoda-1953569321.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.06.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 23 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:41
2024-06-18T08:41
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742252099_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_a763e78520a889e0858219d4985ad4d1.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 23 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется под влиянием тыловой прохладной части циклона, центр которого в середине дня окажется над Верхней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в столице плюс 21 - плюс 23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо растет, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742252099_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f1f93fcfec0f9369bd9a5c1f8ee2cff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: дожди и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 23 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется под влиянием тыловой прохладной части циклона, центр которого в середине дня окажется над Верхней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в столице плюс 21 - плюс 23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо растет, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Горожане отдыхают в Московском парке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вильфанд рассказал о погоде летом
6 июня, 13:32
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала