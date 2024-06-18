https://ria.ru/20240618/pogoda-1953569321.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.06.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 23 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:41

2024-06-18T08:41

2024-06-18T08:41

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 23 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице в начале дня будет формировать холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется под влиянием тыловой прохладной части циклона, центр которого в середине дня окажется над Верхней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем в столице плюс 21 - плюс 23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо растет, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240606/vilfand-1950985260.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии