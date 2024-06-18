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В Подмосковье за поджог дома и стрельбу задержали мужчину - РИА Новости, 18.06.2024
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16:16 18.06.2024 (обновлено: 16:25 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953719141.html
В Подмосковье за поджог дома и стрельбу задержали мужчину
В Подмосковье за поджог дома и стрельбу задержали мужчину - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье за поджог дома и стрельбу задержали мужчину
Мужчина в подмосковном районе Домодедово поджег дом, а после устроил стрельбу и метание топором в сторону охраны и сотрудников полиции, нарушитель задержан,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:16
2024-06-18T16:25
происшествия
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мужчина в подмосковном районе Домодедово поджег дом, а после устроил стрельбу и метание топором в сторону охраны и сотрудников полиции, нарушитель задержан, сообщил РИА Новости информированный источник."Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, поджег дом в районе Домодедово и всячески мешал пожарным тушить возгорание. Позже он пытался кидаться на охрану и сотрудников полиции с топором, а затем стрелял из предмета, конструктивно схожего с оружием", - сказал собеседник.По его словам, нарушитель был задержан, никто не пострадал.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье)
Происшествия, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье за поджог дома и стрельбу задержали мужчину

Мужчины задержали за поджог дома и стрельбу в подмосковном Домодедово

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мужчина в подмосковном районе Домодедово поджег дом, а после устроил стрельбу и метание топором в сторону охраны и сотрудников полиции, нарушитель задержан, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, поджег дом в районе Домодедово и всячески мешал пожарным тушить возгорание. Позже он пытался кидаться на охрану и сотрудников полиции с топором, а затем стрелял из предмета, конструктивно схожего с оружием", - сказал собеседник.
По его словам, нарушитель был задержан, никто не пострадал.
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ПроисшествияДомодедово (аэропорт)Московская область (Подмосковье)
 
 
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