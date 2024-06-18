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Ким Чен Ын лично встретил Путина в Пхеньяне

Ким Чен Ын лично встретил Путина в Пхеньяне - РИА Новости, 18.06.2024

Ким Чен Ын лично встретил Путина в Пхеньяне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил и сопроводил до резиденции президента России Владимира Путина, прибывшего в КНДР с государственным визитом,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:40

2024-06-18T23:40

2024-06-18T23:53

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил и сопроводил до резиденции президента России Владимира Путина, прибывшего в КНДР с государственным визитом, свидетельствуют кадры трансляции со встречи российского лидера. Несмотря на то, что встреча проходила уже глубоко за полночь, Ким Чен Ын оживленно приветствовал Путина у трапа самолета, после чего девушка в традиционном корейском платье вручила российскому президенту букет цветов. Проходя по красной ковровой дорожке мимо группы встречавших его российских дипломатов, Путин остановился, чтобы пожать руку послу России в КНДР Александру Мацегоре и военному атташе Валерию Исаенко, после чего то же сделал и Ким Чен Ын. Вскоре после этого лидеры двух стран заняли места в припаркованном лимузине Aurus с флажками РФ и КНДР и направились из аэропорта в государственную резиденцию в центре Пхеньяна. По прибытии северокорейский руководитель провел для своего гостя небольшую экскурсию, сопроводив президента России из холла, украшенного композицией из белого, синих и красных цветов, во внутренние помещения. Путин поблагодарил своего коллегу за гостеприимство и уделенное время, после чего Ким Чен Ын покинул резиденцию, условившись продолжить общение позднее. Прибытие в ПхеньянПервый в истории двусторонних отношений государственный визит президента России в КНДР начался 18 июня и продлится до 19 июня. Путин прибыл в Пхеньян около 02.50 по местному времени (20.50 мск). В международном аэропорту Сунан его встретил председатель государственных дел народной республики Ким Чен Ын. Лидеры двух стран прошлись по красной ковровой дорожке, вдоль которой была выстроена рота почетного караула, после чего вместе сели в Aurus и направились в государственную резиденцию, где остановится Путин. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, основная часть визита пройдет 19 июня. В ходе первого приезда Владимира Путина в Пхеньян в 2000 году церемония официальной встречи российской делегации проводилась прямо в аэропорту. Затем президент России в составе большого кортежа, сопровождавшегося группой мотоциклистов, проследовал в центр северокорейской столицы, останавливаясь по дороге, чтобы принять поздравления приветствовавших его пхеньянцев. По такой же схеме проходили и последние визиты в КНДР лидеров Южной Кореи и Кубы, которые прибывали в Пхеньян с утра или днем. При этом во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в июне 2019 года церемония официальной встречи перед переговорами проходила на площади перед Кымсусанским дворцом - бывшей резиденцией, а ныне мавзолеем первого северокорейского лидера Ким Ир Сена - а во время визита председателя Ху Цзиньтао - на площади Ким Ир Сена, известной благодаря проведению на ней военных парадов и торжественных мероприятий по случаю государственных праздников. Государственная резиденция Кымсусан, в которой, как ожидается, переночует Путин, была построена в 2019 году незадолго до визита председателя Си, он стал первым и пока единственным останавливавшимся там главой иностранного государства. При этом дорога российского президента из аэропорта будет пролегать через новые высотные кварталы Пхеньяна, сданные в последние месяцы. На церемонию открытия этих жилых массивов, олицетворяющих новый облик северокорейской столицы, Ким Чен Ын неизменно приезжал на подаренном ему Путиным российском лимузине Aurus. К приезду президента России здание главной воздушной гавани Пхеньяна было украшено флагами двух стран и полотном в цвета российского триколора, над выходом из терминала растянут плакат с надписями "Да будет вечной корейско-российская дружба" и "Горячо приветствуем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина". По обеим сторонам дороги из аэропорта также установлены флаги РФ и КНДР, портреты российского лидера и растяжки с приветственными надписями "Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!", "Добро пожаловать, Путин" и другими.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240618/pkhenyan-1953823486.html

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Приезд Путина в Пхеньян Приезд Путина в Пхеньян 2024-06-18T23:40 true PT1M44S

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