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Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая - РИА Новости, 18.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:28 18.06.2024 (обновлено: 18:36 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/pianisty-1953774535.html
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая - РИА Новости, 18.06.2024
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая
Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:28
2024-06-18T18:36
культура
россия
китай
денис мацуев
культура
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса. В список лауреатов вошли: Лев Бакиров, Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Иван Чепкин, Елисей Мысин и Кирилл Роговой (Россия), Цзичин Лин и Йи Ан и Фалес Юн Хей Чан (Китай). Все они выступят 18 июня на закрытии фестиваля в Зале Чайковского в сопровождении Госоркестра России имени Светланова под управлением Ивана Никифорчина. В финале концерта создатель и худрук конкурса Денис Мацуев объявит обладателя Гран-при.
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россия, китай, денис мацуев, культура
Культура, Россия, Китай, Денис Мацуев, Культура
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая

Лауреатами Grand Piano Competition стали 9 молодых музыкантов из РФ и Китая

© Международный конкурс Grand Piano Competition/TelegramЦеремония награждения и концерт лауреатов Международного конкурса Grand Piano Competition
Церемония награждения и концерт лауреатов Международного конкурса Grand Piano Competition
© Международный конкурс Grand Piano Competition/Telegram
Церемония награждения и концерт лауреатов Международного конкурса Grand Piano Competition
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса.
В список лауреатов вошли: Лев Бакиров, Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Иван Чепкин, Елисей Мысин и Кирилл Роговой (Россия), Цзичин Лин и Йи Ан и Фалес Юн Хей Чан (Китай). Все они выступят 18 июня на закрытии фестиваля в Зале Чайковского в сопровождении Госоркестра России имени Светланова под управлением Ивана Никифорчина.
В финале концерта создатель и худрук конкурса Денис Мацуев объявит обладателя Гран-при.
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