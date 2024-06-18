https://ria.ru/20240618/pianisty-1953774535.html
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая - РИА Новости, 18.06.2024
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая
Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:28
2024-06-18T18:28
2024-06-18T18:36
культура
россия
китай
денис мацуев
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953775699_25:0:1086:597_1920x0_80_0_0_6a80b72e6f1557407b26fd306e18b2be.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса. В список лауреатов вошли: Лев Бакиров, Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Иван Чепкин, Елисей Мысин и Кирилл Роговой (Россия), Цзичин Лин и Йи Ан и Фалес Юн Хей Чан (Китай). Все они выступят 18 июня на закрытии фестиваля в Зале Чайковского в сопровождении Госоркестра России имени Светланова под управлением Ивана Никифорчина. В финале концерта создатель и худрук конкурса Денис Мацуев объявит обладателя Гран-при.
https://ria.ru/20231017/mysin-1903336039.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953775699_175:0:971:597_1920x0_80_0_0_99118d0020b09cc5c2bd8b39f3ab92d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, денис мацуев, культура
Культура, Россия, Китай, Денис Мацуев, Культура
Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая
Лауреатами Grand Piano Competition стали 9 молодых музыкантов из РФ и Китая