https://ria.ru/20240618/pianisty-1953774535.html

Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая

Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая - РИА Новости, 18.06.2024

Лауреатами Grand Piano Competition стали девять пианистов из России и Китая

Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:28

2024-06-18T18:28

2024-06-18T18:36

культура

россия

китай

денис мацуев

культура

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лауреатами IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition стали девять молодых музыкантов из России и Китая, сообщается на сайте конкурса. В список лауреатов вошли: Лев Бакиров, Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Иван Чепкин, Елисей Мысин и Кирилл Роговой (Россия), Цзичин Лин и Йи Ан и Фалес Юн Хей Чан (Китай). Все они выступят 18 июня на закрытии фестиваля в Зале Чайковского в сопровождении Госоркестра России имени Светланова под управлением Ивана Никифорчина. В финале концерта создатель и худрук конкурса Денис Мацуев объявит обладателя Гран-при.

https://ria.ru/20231017/mysin-1903336039.html

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россия, китай, денис мацуев, культура