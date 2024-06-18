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Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов - РИА Новости, 18.06.2024
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09:22 18.06.2024 (обновлено: 09:24 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/perestanovki-1953575528.html
Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов
Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов - РИА Новости, 18.06.2024
Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов
Кадровые решения в Минобороны РФ продиктованы необходимостью поиска новых подходов к решению проявившихся в ходе СВО проблем, заявил РИА Новости крымский... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:22
2024-06-18T09:24
россия
владимир джаралла
владимир путин
руслан цаликов
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Кадровые решения в Минобороны РФ продиктованы необходимостью поиска новых подходов к решению проявившихся в ходе СВО проблем, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Президент России Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова и троих заместителей: Николая Панкова, Татьяну Шевцову, Павла Попова. При этом глава государства назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. "С точки зрения управленческой всё понятно: старую команду убирают, приходит новая. Но тут важны персоналии. Новые назначенцы уже хорошо проявили себя в сферах бизнес-управления федерального масштаба. Они не связаны с армией, но в данном случае, вероятно, оно и лучше. Обладая иным опытом и более широким взглядом на мир, они должны найти новые подходы к решению проявившихся в ходе СВО проблем", - сказал Джаралла. По его мнению, сферами их ответственности станут социальная сторона военной службы, финансовая дисциплина в сфере заказа и приёмки, решение "на ходу" возникающих технических и социальных проблем. "Подтверждается предположение, что [министр обороны Андрей] Белоусов ставит цель оптимизировать расходы, достигнув при этом максимального эффекта. И действовать приходится без промедления, решая повседневные задачи по достижению победы в идущем конфликте и закладывая сейчас решения, которые гарантируют в будущем безопасность нашей родины", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240618/minoborony-1953565953.html
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россия, владимир джаралла, владимир путин, руслан цаликов, политика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Джаралла, Владимир Путин, Руслан Цаликов, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Эксперт связал перестановки в Минобороны с поиском новых подходов

Джаралла: кадровые решения в Минобороны вызваны необходимостью новых подходов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Кадровые решения в Минобороны РФ продиктованы необходимостью поиска новых подходов к решению проявившихся в ходе СВО проблем, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Президент России Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова и троих заместителей: Николая Панкова, Татьяну Шевцову, Павла Попова. При этом глава государства назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра.
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В Крыму прокомментировали кадровые решения в Минобороны
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"С точки зрения управленческой всё понятно: старую команду убирают, приходит новая. Но тут важны персоналии. Новые назначенцы уже хорошо проявили себя в сферах бизнес-управления федерального масштаба. Они не связаны с армией, но в данном случае, вероятно, оно и лучше. Обладая иным опытом и более широким взглядом на мир, они должны найти новые подходы к решению проявившихся в ходе СВО проблем", - сказал Джаралла.
По его мнению, сферами их ответственности станут социальная сторона военной службы, финансовая дисциплина в сфере заказа и приёмки, решение "на ходу" возникающих технических и социальных проблем.
"Подтверждается предположение, что [министр обороны Андрей] Белоусов ставит цель оптимизировать расходы, достигнув при этом максимального эффекта. И действовать приходится без промедления, решая повседневные задачи по достижению победы в идущем конфликте и закладывая сейчас решения, которые гарантируют в будущем безопасность нашей родины", - сказал эксперт.
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