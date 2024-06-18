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ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 18.06.2024
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16:59 18.06.2024 (обновлено: 17:05 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/patogeny-1953744726.html
ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов
ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 18.06.2024
ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:59
2024-06-18T17:05
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет – за нарушение правил безопасности при обращении с ними.Законопроект разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие."Необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как пояснял ранее Пискарев, законопроектом вводится уголовное наказание в виде лишения свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов и до восьми лет - за нарушение правил безопасности при обращении с ними. Согласно законопроекту, последнее применимо в случае, если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, кроме того, вводится альтернативное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового."Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны. США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения на Донбассе. И наша задача - максимально обезопасить российских граждан", - указывал Пискарев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921441666.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении законопроект об ответственности за провоз патогенов

ГД приняла в I чтении проект об уголовной ответственности за провоз патогенов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет – за нарушение правил безопасности при обращении с ними.
Законопроект разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.
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"Необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине. Нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как пояснял ранее Пискарев, законопроектом вводится уголовное наказание в виде лишения свободы до 12 лет за провоз на территорию РФ патогенных биоорганизмов и до восьми лет - за нарушение правил безопасности при обращении с ними. Согласно законопроекту, последнее применимо в случае, если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, кроме того, вводится альтернативное наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
"Принятие закона будет способствовать укреплению безопасности нашей страны. США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения на Донбассе. И наша задача - максимально обезопасить российских граждан", - указывал Пискарев в своем Telegram-канале.
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