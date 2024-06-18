https://ria.ru/20240618/parizh-1953747825.html

Париж готовится мобилизовать военных на протестах, сообщили СМИ

Париж готовится мобилизовать военных на протестах, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

Париж готовится мобилизовать военных на протестах, сообщили СМИ

Париж готовится мобилизовать военных на протестах после возможной победы правой партии "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:05

2024-06-18T17:05

2024-06-18T17:05

франция

париж

европарламент

в мире

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ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Париж готовится мобилизовать военных на протестах после возможной победы правой партии "Национальное объединение" на внеочередных выборах в парламент, сообщает издание Journal du Dimanche. "За несколько недель до решающих для будущего страны парламентских выборов, на которых фаворитом является "Национальное объединение", военное командование находится в состоянии готовности", - пишет СМИ. Как сообщили изданию источники в армии, изучаются "все сценарии" развития событий после подведения итогов выборов. Победа, которая приведет лидера партии Жордана Барделла в Матиньонский дворец, офис премьер-министра, "может означать проблемы на улицах и в пригородах". "Это то, к чему мы готовимся, задача армии – предвидеть. Мы готовимся к тому, что это будет сложно. С учетом текущей ситуации Силы внутренней безопасности (FSI) могут быть привлечены в большом объеме, армия также рискует быть широко задействована", - сообщил источник. Отмечается, что территориальная разведка опасается эскалации ситуации, и полиция "будет рада подкреплению" из армейских рядов в случае начала погромов. "У нас 250 тысяч полицейских и жандармов, и это число не увеличишь. Вопрос привлечения армии будет задан вновь", - сообщил изданию Эрик Анри, представитель Альянса национальной полиции Франции. По его словам, особую опасность представляет 7 июля, когда состоится завершающий второй тур выборов. По его словам, полицию проинструктировали обеспечить доступность как можно большего числа персонала в этот и последующие дни "в деликатном контексте" скорого начала Олимпиады. Он напомнил, что во время погромов во Франции прошлым летом после убийства полицией подростка "во многих комиссариатах не хватало обмундирования": щитов, гранат, шлемов, водометов, защитной экипировки. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240308/konflikt-1931948048.html

https://ria.ru/20240211/evropa-1926638998.html

https://ria.ru/20240615/parizh-1953142454.html

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франция, париж, европарламент, в мире