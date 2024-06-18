https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953821911.html

Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма

Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024

Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование по фактам регистрации случаев ботулизма, специалисты обзвонили 911 человек, 17 из них имеют... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:14

2024-06-18T22:14

2024-06-18T22:14

происшествия

здоровье - общество

москва

нижегородская область

казань

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование по фактам регистрации случаев ботулизма, специалисты обзвонили 911 человек, 17 из них имеют симптомы разной тяжести, сообщается на сайте ведомства. В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". "Управлением Роспотребнадзора по Москве проводится эпидемиологическое расследование по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, употреблявших в пищу "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком". Специалистами Управления проведен обзвон 911 человек, при котором активно выявлены 17 с симптомами разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Уточняется, что проводится медицинский осмотр заболевших для принятия решения о необходимости госпитализации. Также по четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований. Кроме того, в ходе эпидемиологического расследования специалистами была изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция. Отмечается, что эпидемиологическое расследование продолжается.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953751828.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

москва

нижегородская область

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происшествия, здоровье - общество, москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии