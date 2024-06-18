https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953792548.html

Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, приведшей к массовым отравлениям

Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, приведшей к массовым отравлениям - РИА Новости, 18.06.2024

Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, приведшей к массовым отравлениям

Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:19

2024-06-18T19:19

2024-06-18T23:35

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

случаи заражения ботулизмом в россии

здоровье - общество

нижегородская область

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота", — говорится в релизе.Роспотребнадзор начал расследование после регистрации случаев ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане."Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают адекватное лечение", — отметили в ведомстве.Источником заражения послужила продукция "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке", основные изготовители: "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Савон-К". Предприятие, где производили опасные продукты, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, добавили в Роспотребнадзоре.Следственный комитет сообщал о задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг. Речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.Ведомство приостановило работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К". Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция.Как рассказал РИА Новости инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953609335.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, москва, московская область (подмосковье), случаи заражения ботулизмом в россии, здоровье - общество, нижегородская область