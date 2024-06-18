https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953627468.html

В Нижегородской области 102 человека купили салат "Лобио"

В Нижегородской области 102 человека купили салат "Лобио" - РИА Новости, 18.06.2024

В Нижегородской области 102 человека купили салат "Лобио"

Салат "Лобио" купили 102 жителя Нижегородской области, их обзвонили с вопросами о состоянии здоровья, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:28

2024-06-18T12:28

2024-06-18T12:32

нижегородская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

случаи заражения ботулизмом в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Салат "Лобио" купили 102 жителя Нижегородской области, их обзвонили с вопросами о состоянии здоровья, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "На утро 18 июня находятся в инфекционных больницах 14 больных с ботулизмом. Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области установлен круг покупателей салата "Лобио" (102 человека) и проведен их телефонный обзвон на предмет активного выявления лиц с симптомами и с рекомендациями обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что остатки салата изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании. Ранее со ссылкой на минздрав региона сообщалось, что в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек (в том числе 1 ребенок) с признаками ботулизма, 12 из них находятся в отделении реанимации. Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио", изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл"). Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953616872.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

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нижегородская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии