Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен
Омбудсмен Миронов: случаи отравления не отразятся на меню ресторанов
© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с поставщиками некачественной продукции, они оперативно найдут им замену, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
"Поставщиков ведь объявили. Зачем выводить блюда? Достаточно поменять поставщика", - ответил Миронов на вопрос о том, не выводят ли рестораны из меню блюда с консервированным тунцом и фасолью на фоне случаев отравления в России.
"Возможно, с ними вообще никто из рестораторов не работал", - добавил он уточнив, что если найдутся те, кто все-таки работал с "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Гастропортом", то они "просто срочно поменяют поставщиков".
В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.