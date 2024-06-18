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Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен - РИА Новости, 18.06.2024
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11:29 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953608623.html
Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен
Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен - РИА Новости, 18.06.2024
Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен
Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:29
2024-06-18T11:29
россия
москва
нижегородская область
сергей миронов
следственный комитет россии (ск рф)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с поставщиками некачественной продукции, они оперативно найдут им замену, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. "Поставщиков ведь объявили. Зачем выводить блюда? Достаточно поменять поставщика", - ответил Миронов на вопрос о том, не выводят ли рестораны из меню блюда с консервированным тунцом и фасолью на фоне случаев отравления в России. "Возможно, с ними вообще никто из рестораторов не работал", - добавил он уточнив, что если найдутся те, кто все-таки работал с "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Гастропортом", то они "просто срочно поменяют поставщиков". В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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россия
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россия, москва, нижегородская область, сергей миронов, следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии
Россия, Москва, Нижегородская область, Сергей Миронов, Следственный комитет России (СК РФ), Случаи заражения ботулизмом в России
Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен

Омбудсмен Миронов: случаи отравления не отразятся на меню ресторанов

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с поставщиками некачественной продукции, они оперативно найдут им замену, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
"Поставщиков ведь объявили. Зачем выводить блюда? Достаточно поменять поставщика", - ответил Миронов на вопрос о том, не выводят ли рестораны из меню блюда с консервированным тунцом и фасолью на фоне случаев отравления в России.
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"Возможно, с ними вообще никто из рестораторов не работал", - добавил он уточнив, что если найдутся те, кто все-таки работал с "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Гастропортом", то они "просто срочно поменяют поставщиков".
В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.
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