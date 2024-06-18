https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953608623.html

Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен

Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен - РИА Новости, 18.06.2024

Случаи отравления в России не отразятся на ресторанах, заявил омбудсмен

Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:29

2024-06-18T11:29

2024-06-18T11:29

россия

москва

нижегородская область

сергей миронов

следственный комитет россии (ск рф)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Случаи отравления в России салатами с консервированным тунцом и с фасолью не отразятся на меню ресторанов: если и есть заведения, которые работали с поставщиками некачественной продукции, они оперативно найдут им замену, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. "Поставщиков ведь объявили. Зачем выводить блюда? Достаточно поменять поставщика", - ответил Миронов на вопрос о том, не выводят ли рестораны из меню блюда с консервированным тунцом и фасолью на фоне случаев отравления в России. "Возможно, с ними вообще никто из рестораторов не работал", - добавил он уточнив, что если найдутся те, кто все-таки работал с "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и "Гастропортом", то они "просто срочно поменяют поставщиков". В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520949.html

россия

москва

нижегородская область

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россия, москва, нижегородская область, сергей миронов, следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии