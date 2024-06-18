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В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.06.2024
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16:11 18.06.2024 (обновлено: 16:14 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ostanovka-1953715838.html
В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие
В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.06.2024
В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие
Остановочный комплекс, вырванный из земли порывом ветра, упал на двух женщин в пермском Усолье, их отправили в больницу, сообщает региональный СК. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:11
2024-06-18T16:14
происшествия
усолье
россия
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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Остановочный комплекс, вырванный из земли порывом ветра, упал на двух женщин в пермском Усолье, их отправили в больницу, сообщает региональный СК. По данным ведомства, на улице Аникина в Усолье ветром вырвало остановочный комплекс из земли. Металлические конструкции упали на двух женщин, которые находились поблизости. Инцидент произошел днем 15 июня. Пострадавших доставили в больницу. "Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух жительниц города Усолье при обрушении металлических конструкций остановочного комплекса, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. На кадрах с места происшествия виден синий остановочный комплекс с крышей, сделанный из труб и профнастила, он лежит на поляне. У конструкции длинные основания, которые, как можно судить по снимкам, были закреплены в бетоне.
https://ria.ru/20240617/veter-1953539446.html
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происшествия, усолье, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усолье, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие

В Пермском крае вырванная ветром остановка упала на двух женщин

© Фото : СУ СК России по Пермскому краюУпавшая из-за ветра остановка на улице Аникина в городе Усолье
Упавшая из-за ветра остановка на улице Аникина в городе Усолье - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю
Упавшая из-за ветра остановка на улице Аникина в городе Усолье
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Остановочный комплекс, вырванный из земли порывом ветра, упал на двух женщин в пермском Усолье, их отправили в больницу, сообщает региональный СК.
По данным ведомства, на улице Аникина в Усолье ветром вырвало остановочный комплекс из земли. Металлические конструкции упали на двух женщин, которые находились поблизости. Инцидент произошел днем 15 июня. Пострадавших доставили в больницу.
"Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух жительниц города Усолье при обрушении металлических конструкций остановочного комплекса, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
На кадрах с места происшествия виден синий остановочный комплекс с крышей, сделанный из труб и профнастила, он лежит на поляне. У конструкции длинные основания, которые, как можно судить по снимкам, были закреплены в бетоне.
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