https://ria.ru/20240618/ostanovka-1953715838.html

В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие

В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.06.2024

В Пермском крае остановку вырвало из земли ветром, есть пострадавшие

Остановочный комплекс, вырванный из земли порывом ветра, упал на двух женщин в пермском Усолье, их отправили в больницу, сообщает региональный СК. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:11

2024-06-18T16:11

2024-06-18T16:14

происшествия

усолье

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Остановочный комплекс, вырванный из земли порывом ветра, упал на двух женщин в пермском Усолье, их отправили в больницу, сообщает региональный СК. По данным ведомства, на улице Аникина в Усолье ветром вырвало остановочный комплекс из земли. Металлические конструкции упали на двух женщин, которые находились поблизости. Инцидент произошел днем 15 июня. Пострадавших доставили в больницу. "Проводится процессуальная проверка по факту травмирования двух жительниц города Усолье при обрушении металлических конструкций остановочного комплекса, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. На кадрах с места происшествия виден синий остановочный комплекс с крышей, сделанный из труб и профнастила, он лежит на поляне. У конструкции длинные основания, которые, как можно судить по снимкам, были закреплены в бетоне.

https://ria.ru/20240617/veter-1953539446.html

усолье

россия

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происшествия, усолье, россия, следственный комитет россии (ск рф)