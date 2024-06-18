Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден

В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").

Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.

С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.