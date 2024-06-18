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Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден - РИА Новости, 18.06.2024
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11:56 18.06.2024 (обновлено: 13:26 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/orden-1953616486.html
Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден
Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден - РИА Новости, 18.06.2024
Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:56
2024-06-18T13:26
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий киселев
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953645575_229:0:3032:1577_1920x0_80_0_0_8e687a8bd6014b97e2ae6a76a05ae5ef.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор Подмосковья отметил, что самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса, им для поездок на соревнования нужен был новый автобус. "Андрей Юрьевич тогда откликнулся и подарил этой секции роскошный автобус с надписью "Подарок глав региона Московской области", - сказал Киселев. "Стиль Киселева заметный, убедительный, я по себе знаю, что убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, когда говоришь правду... Дмитрий Константинович, я уверен, что вы и ваша команда отстаивает наши интересы, нашей любимой страны, честно от всей души и всем сердцем. Хочу вас поблагодарить и вручить награду скромную", - сказал Воробьев. "Постановлением губернатора Московской области за всестороннее освещение развития Подмосковья орденом "За заслуги перед Московской областью" I степени награждается генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Киселев Дмитрий Константинович", - объявили в ходе церемонии. В свою очередь Киселев поблагодарил за награду и отметил, что медиагруппа отвечает на запрос общества. "Мы отвечаем на запрос людей, граждан России, нашей любимой страны, которой правда нужна, которой нужны аргументы, которой нужно хорошее настроение, которой нужна здоровая интонация, и, собственно на это нацелен весь наш коллектив, и мы делаем свою любимую работу, спасибо", - отметил Киселев. Он также подчеркнул, что медиагруппа имеет крепкую связь с областью. "Мы говорим на одном языке и желаем вам гарантировать процветание такого сложного региона и в будущем", - подытожил Киселев.
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942498992.html
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московская область (подмосковье), россия, дмитрий киселев, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Киселев, Андрей Воробьев
Воробьев вручил Дмитрию Киселеву орден

Киселева наградили орденом "За заслуги перед Московской областью" I степени

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии награждения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии награждения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии награждения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Подмосковья отметил, что самое тесное общение с Киселевым у него было именно как с жителем Подмосковья, когда тот обратился за помощью для команды центра детского мотокросса, им для поездок на соревнования нужен был новый автобус.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым
26 апреля, 14:02
«
"Андрей Юрьевич тогда откликнулся и подарил этой секции роскошный автобус с надписью "Подарок глав региона Московской области", - сказал Киселев.
"Стиль Киселева заметный, убедительный, я по себе знаю, что убедительно можно говорить только тогда, когда веришь, когда говоришь правду... Дмитрий Константинович, я уверен, что вы и ваша команда отстаивает наши интересы, нашей любимой страны, честно от всей души и всем сердцем. Хочу вас поблагодарить и вручить награду скромную", - сказал Воробьев.
"Постановлением губернатора Московской области за всестороннее освещение развития Подмосковья орденом "За заслуги перед Московской областью" I степени награждается генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Киселев Дмитрий Константинович", - объявили в ходе церемонии.
В свою очередь Киселев поблагодарил за награду и отметил, что медиагруппа отвечает на запрос общества.
"Мы отвечаем на запрос людей, граждан России, нашей любимой страны, которой правда нужна, которой нужны аргументы, которой нужно хорошее настроение, которой нужна здоровая интонация, и, собственно на это нацелен весь наш коллектив, и мы делаем свою любимую работу, спасибо", - отметил Киселев.
Он также подчеркнул, что медиагруппа имеет крепкую связь с областью.
"Мы говорим на одном языке и желаем вам гарантировать процветание такого сложного региона и в будущем", - подытожил Киселев.
Самый известный телеведущий страны Дмитрий Киселев отмечает юбилей
© РИА Новости / А. Алексеев | Перейти в медиабанк

Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве.

Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне — СПбГУ).

Он знает английский, норвежский, шведский и французский языки.

Студент Ленинградского (Санкт-Петербургский) государственного университета Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве.

Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне — СПбГУ).

Он знает английский, норвежский, шведский и французский языки.

© РИА Новости / А. Алексеев
Перейти в медиабанк
1 из 15
© РИА Новости / Алексей Бойцов | Перейти в медиабанк

В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").

Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.

С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.

Корреспондент и телеведущий Центрального телевидения Гостелерадио СССР (ЦТ СССР) Дмитрий Константинович Киселев

В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").

Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.

С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в медиабанк
2 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 1989-м Киселев начал вести ежедневную новостную программу ТСН. Спустя два года его отстранили: журналист отказался зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии.

Тогда же Киселев открыто выразил свое отношение к идее Горбачева провести референдум об "обновленном СССР".

Жителей страны собирались спрашивать, хотят ли они сохранения страны как "обновленной федерации суверенных республик".

"Я сказал, ну вот и все, вот такой будет бюллетень, а как зачеркивать в нем "нет", вам покажет диктор Центрального телевидения сразу после выпуска ТСН", — вспоминает Киселев.

Такой "дерзости" чиновники не стерпели.

Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019

В 1989-м Киселев начал вести ежедневную новостную программу ТСН. Спустя два года его отстранили: журналист отказался зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии.

Тогда же Киселев открыто выразил свое отношение к идее Горбачева провести референдум об "обновленном СССР".

Жителей страны собирались спрашивать, хотят ли они сохранения страны как "обновленной федерации суверенных республик".

"Я сказал, ну вот и все, вот такой будет бюллетень, а как зачеркивать в нем "нет", вам покажет диктор Центрального телевидения сразу после выпуска ТСН", — вспоминает Киселев.

Такой "дерзости" чиновники не стерпели.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 15
© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанк

Позже Киселев стал сотрудничать с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL и японской телекомпанией NHK.

В 1992-1994 годах он возглавлял региональное бюро телекомпании "Останкино" в странах Северной Европы и Бенилюкса. В девяностых вел несколько авторских передач на ОРТ. После убийства Владислава Листьева Киселев был назначен новым ведущим программы "Час пик".

В начале нулевых он работал на Украине, занимал пост главреда информационной службы украинского телеканала ICTV. Журналист стал свидетелем первой "оранжевой революции" и уже тогда сделал для себя вывод: Украина ослеплена идеей евроромантизма и катится в пропасть.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев

Позже Киселев стал сотрудничать с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL и японской телекомпанией NHK.

В 1992-1994 годах он возглавлял региональное бюро телекомпании "Останкино" в странах Северной Европы и Бенилюкса. В девяностых вел несколько авторских передач на ОРТ. После убийства Владислава Листьева Киселев был назначен новым ведущим программы "Час пик".

В начале нулевых он работал на Украине, занимал пост главреда информационной службы украинского телеканала ICTV. Журналист стал свидетелем первой "оранжевой революции" и уже тогда сделал для себя вывод: Украина ослеплена идеей евроромантизма и катится в пропасть.

© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
4 из 15
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Дальше Киселев начал вести программы на канале "Россия". Их, как и прежде на ТСН, отличал особый авторский стиль.

С 2012 года Киселев стал вести уже ставшую культовой передачу "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Все тексты для нее журналист пишет сам.

"Программа "Вести недели" настоящий вампир. Потому что она требует от меня все больше и больше энергии, она какая-то ненасытная", — шутит телеведущий.

Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир

Дальше Киселев начал вести программы на канале "Россия". Их, как и прежде на ТСН, отличал особый авторский стиль.

С 2012 года Киселев стал вести уже ставшую культовой передачу "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Все тексты для нее журналист пишет сам.

"Программа "Вести недели" настоящий вампир. Потому что она требует от меня все больше и больше энергии, она какая-то ненасытная", — шутит телеведущий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото — Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ "Останкино" в 2015 году.

Тогда "Вести недели" была признана лучшей информационной программой.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ Останкино в Москве

На фото — Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ "Останкино" в 2015 году.

Тогда "Вести недели" была признана лучшей информационной программой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 15
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк

В 2013 году Киселев возглавил созданную тогда медиагруппу "Россия сегодня".

Журналист вспоминает, что предложение поступило внезапно: ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле, и пригласили на встречу к президенту.

"Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем", — сказал ему тогда Путин.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев в радиорубке Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

В 2013 году Киселев возглавил созданную тогда медиагруппу "Россия сегодня".

Журналист вспоминает, что предложение поступило внезапно: ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле, и пригласили на встречу к президенту.

"Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем", — сказал ему тогда Путин.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Острые вопросы журналист поднимает не только в авторских программах, но и задает их прямо своим собеседникам. В том числе и главам государств.

В марте 2024-го он взял большое интервью у Владимира Путина, которое попало на первые полосы большинства мировых СМИ.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве

Острые вопросы журналист поднимает не только в авторских программах, но и задает их прямо своим собеседникам. В том числе и главам государств.

В марте 2024-го он взял большое интервью у Владимира Путина, которое попало на первые полосы большинства мировых СМИ.

© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото — Дмитрий Киселев и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси на встрече в Каире.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси и генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев приветствуют друг друга во время встречи в Каире

На фото — Дмитрий Киселев и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси на встрече в Каире.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 15
© Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik | Перейти в медиабанк

На фото — Киселев и президент Сирии Башар Асад. Журналист взял интервью после завершения успешной наступательной операции сирийских и российских сил в Латакии и освобождения Пальмиры в 2016 году.

Президент Сирии Башар Асад (слева) во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву

На фото — Киселев и президент Сирии Башар Асад. Журналист взял интервью после завершения успешной наступательной операции сирийских и российских сил в Латакии и освобождения Пальмиры в 2016 году.

© Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
Перейти в медиабанк
10 из 15
© РИА Новости

У Киселева много увлечений, в том числе мотоциклы. Признается честно: гоняет, но аккуратно. Считает, что Ducati Hypermotard — самый красивый мотоцикл в мире.

Дмитрий Киселев

У Киселева много увлечений, в том числе мотоциклы. Признается честно: гоняет, но аккуратно. Считает, что Ducati Hypermotard — самый красивый мотоцикл в мире.

© РИА Новости
11 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото — журналист за рулем багги "Чаборз" на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Д. Киселев посетил Российский университет спецназа в Гудермесе

На фото — журналист за рулем багги "Чаборз" на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На фото — встреча с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) общается с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе

На фото — встреча с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

В 2003-м Киселев, большой любитель джаза, придумал фестиваль Koktebel Jazz Party.

Он проходит в крымском Коктебеле, в 2017-м гостем стал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время посещения международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2017 в Коктебеле

В 2003-м Киселев, большой любитель джаза, придумал фестиваль Koktebel Jazz Party.

Он проходит в крымском Коктебеле, в 2017-м гостем стал Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото — Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихой в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (в центре) с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party

На фото — Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихой в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 15

Дмитрий Киселев родился в 1954 году в Москве.

Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова (ныне — СПбГУ).

Он знает английский, норвежский, шведский и французский языки.

© РИА Новости / А. Алексеев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В 1975 году Киселев начал карьеру в Агентстве печати "Новости" (позднее на его базе будет создано агентство РИА Новости, преемником которого стала медиагруппа "Россия сегодня").

Затем Киселев работал на Иновещании Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.

С 1989 года стал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время" и парламентским корреспондентом.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в медиабанк
2 из 15

В 1989-м Киселев начал вести ежедневную новостную программу ТСН. Спустя два года его отстранили: журналист отказался зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии.

Тогда же Киселев открыто выразил свое отношение к идее Горбачева провести референдум об "обновленном СССР".

Жителей страны собирались спрашивать, хотят ли они сохранения страны как "обновленной федерации суверенных республик".

"Я сказал, ну вот и все, вот такой будет бюллетень, а как зачеркивать в нем "нет", вам покажет диктор Центрального телевидения сразу после выпуска ТСН", — вспоминает Киселев.

Такой "дерзости" чиновники не стерпели.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 15

Позже Киселев стал сотрудничать с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL и японской телекомпанией NHK.

В 1992-1994 годах он возглавлял региональное бюро телекомпании "Останкино" в странах Северной Европы и Бенилюкса. В девяностых вел несколько авторских передач на ОРТ. После убийства Владислава Листьева Киселев был назначен новым ведущим программы "Час пик".

В начале нулевых он работал на Украине, занимал пост главреда информационной службы украинского телеканала ICTV. Журналист стал свидетелем первой "оранжевой революции" и уже тогда сделал для себя вывод: Украина ослеплена идеей евроромантизма и катится в пропасть.

© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
4 из 15

Дальше Киселев начал вести программы на канале "Россия". Их, как и прежде на ТСН, отличал особый авторский стиль.

С 2012 года Киселев стал вести уже ставшую культовой передачу "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Все тексты для нее журналист пишет сам.

"Программа "Вести недели" настоящий вампир. Потому что она требует от меня все больше и больше энергии, она какая-то ненасытная", — шутит телеведущий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 15

На фото — Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ "Останкино" в 2015 году.

Тогда "Вести недели" была признана лучшей информационной программой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 15

В 2013 году Киселев возглавил созданную тогда медиагруппу "Россия сегодня".

Журналист вспоминает, что предложение поступило внезапно: ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле, и пригласили на встречу к президенту.

"Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем", — сказал ему тогда Путин.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
7 из 15

Острые вопросы журналист поднимает не только в авторских программах, но и задает их прямо своим собеседникам. В том числе и главам государств.

В марте 2024-го он взял большое интервью у Владимира Путина, которое попало на первые полосы большинства мировых СМИ.

© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
8 из 15

На фото — Дмитрий Киселев и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Cиси на встрече в Каире.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото — Киселев и президент Сирии Башар Асад. Журналист взял интервью после завершения успешной наступательной операции сирийских и российских сил в Латакии и освобождения Пальмиры в 2016 году.

© Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
Перейти в медиабанк
10 из 15

У Киселева много увлечений, в том числе мотоциклы. Признается честно: гоняет, но аккуратно. Считает, что Ducati Hypermotard — самый красивый мотоцикл в мире.

© РИА Новости
11 из 15

На фото — журналист за рулем багги "Чаборз" на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

На фото — встреча с добровольцами, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 15

В 2003-м Киселев, большой любитель джаза, придумал фестиваль Koktebel Jazz Party.

Он проходит в крымском Коктебеле, в 2017-м гостем стал Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихой в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий КиселевАндрей Воробьев
 
 
Политика
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