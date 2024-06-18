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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.06.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:25
2024-06-18T21:25
2024-06-18T21:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. ГУ МЧС уточнило, что ракетная опасность объявлена во всем регионе. "Внимание! На территории всей Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС. С момента объявления опасности до отбоя прошло около семи минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
ГУ МЧС: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности