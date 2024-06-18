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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/opasnost-1953816041.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.06.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:25
2024-06-18T21:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. ГУ МЧС уточнило, что ракетная опасность объявлена во всем регионе. "Внимание! На территории всей Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС. С момента объявления опасности до отбоя прошло около семи минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

ГУ МЧС: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. ГУ МЧС уточнило, что ракетная опасность объявлена во всем регионе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Внимание! На территории всей Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
С момента объявления опасности до отбоя прошло около семи минут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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