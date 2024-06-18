https://ria.ru/20240618/opasnost-1953816041.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.06.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:25

2024-06-18T21:25

2024-06-18T21:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района. ГУ МЧС уточнило, что ракетная опасность объявлена во всем регионе. "Внимание! На территории всей Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ГУ МЧС. С момента объявления опасности до отбоя прошло около семи минут.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность