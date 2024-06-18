https://ria.ru/20240618/opasnost-1953814138.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:13

2024-06-18T21:13

2024-06-18T21:19

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По данным ГУМЧС по Белгородской области, ракетная опасность объявлена на всей территории региона.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953694920.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область