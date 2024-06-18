https://ria.ru/20240618/opasnost-1953745171.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 18.06.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:00

2024-06-18T17:00

2024-06-18T17:04

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!" - написал он.Губернатор подчеркнул, что находящимся дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной или кладовая; тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность