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В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 18.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:00
2024-06-18T17:00
2024-06-18T17:04
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!" - написал он.Губернатор подчеркнул, что находящимся дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной или кладовая; тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили авиационную опасность