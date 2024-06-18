https://ria.ru/20240618/obvineniya-1953633520.html
Прокуратура Костромы проверит обвинения медиком коллег в непрофессионализме
Прокуратура Костромы проверит обвинения медиком коллег в непрофессионализме - РИА Новости, 18.06.2024
Прокуратура Костромы проверит обвинения медиком коллег в непрофессионализме
Прокуратура Костромской области заинтересовалась ситуацией в больнице в Костроме, где завотделением обвинил подчиненных в непрофессионализме и причинении вреда... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:41
2024-06-18T12:41
2024-06-18T13:14
костромская область
происшествия
здоровье - общество
александр бастрыкин
кострома
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155549/49/1555494963_0:123:2906:1757_1920x0_80_0_0_d24132c93ac82a972c89364ebd3e66ba.jpg
КОСТРОМА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Костромской области заинтересовалась ситуацией в больнице в Костроме, где завотделением обвинил подчиненных в непрофессионализме и причинении вреда здоровью пациентов, а также в неэтичном поведении. Руководитель отделения сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев на днях записал видеообращение, где рассказал, что ряд сотрудников его отделения уволились, а вместо них пришли медики, которые только закончили вуз. По словам Казанцева, новые сотрудники якобы игнорируют его поручения, непрофессионально проводят операции и плохо обращаются с медсестрами. Он добавил, что жаловался начальству, но безрезультатно, и решил уволиться. "В связи с информацией, размещенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в Костромской областной клинической больнице, прокуратурой области организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц медицинского учреждения. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", - сообщила прокуратура Костромской области. Ранее детали истории, изложенной в видеоролике, заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина, он поручил региональному СУСК провести проверку. Костромская областная больница в день публикации видео подчеркнула на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что Казанцев сам сформировал кадровый состав отделения. Администрация больницы направила видеоролик в Росздравнадзор и следственные органы "для проверки изложенной информации и принятия мер реагирования при выявлении нарушений в работе медперсонала". В больнице утверждают, что у завотделением возник конфликт с пятью врачами, которые отказались работать под его началом. В настоящее время на рассмотрении руководства больницы находится 20 служебных записок Казанцева о якобы некомпетентности подчиненных, написанных им за три дня, по всем проводятся проверки, подчеркнула администрация медучреждения. Председатель ассоциации врачей Костромской области Владимир Унгурян сообщил РИА Новости, что приказом департамента здравоохранения региона сформирована специальная комиссия, которая проводит проверку организации работы сосудистого отделения больницы. В состав комиссии вошли представители разных структур. "Пока мы никаких выводов не сделали. Надо разбираться. Те доводы, которые прозвучали в открытых источниках (со стороны Казанцева - ред.), достаточно серьезные. Понятно, что истории болезни будут подняты… Но мне в первую очередь надо разобраться, что происходило внутри коллектива - нарушалась ли этика, деонтология, как развивались там отношения, как происходило наставничество. Лично свою миссию я так вижу", - сказал Унгурян. Он подчеркнул, что происходящее касается оценки работы Казанцева на его посту. "Он является заведующим отделением и, естественно, как заведующий в полной мере несет ответственность за работу этого отделения. В профессиональном сообществе людей оценивают по их профессиональности и компетентности, а не по национальности", - сказал собеседник. Унгурян добавил, что, по его мнению, проверка может занять несколько недель.
https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html
https://ria.ru/20240306/video-1931576807.html
https://ria.ru/20240111/delo-1920672304.html
кострома
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155549/49/1555494963_205:0:2618:1810_1920x0_80_0_0_6e2ab3c3eed26ba71852cb73893c95c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, кострома, костромская область
Костромская область, Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Кострома, Костромская область
КОСТРОМА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Костромской области заинтересовалась ситуацией в больнице в Костроме, где завотделением обвинил подчиненных в непрофессионализме и причинении вреда здоровью пациентов, а также в неэтичном поведении.
Руководитель отделения сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев на днях записал видеообращение, где рассказал, что ряд сотрудников его отделения уволились, а вместо них пришли медики, которые только закончили вуз. По словам Казанцева, новые сотрудники якобы игнорируют его поручения, непрофессионально проводят операции и плохо обращаются с медсестрами. Он добавил, что жаловался начальству, но безрезультатно, и решил уволиться.
"В связи с информацией, размещенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в Костромской областной клинической больнице, прокуратурой области организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц медицинского учреждения. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", - сообщила прокуратура Костромской области.
Ранее детали истории, изложенной в видеоролике, заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
, он поручил региональному СУСК провести проверку.
Костромская областная больница в день публикации видео подчеркнула на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что Казанцев сам сформировал кадровый состав отделения. Администрация больницы направила видеоролик в Росздравнадзор и следственные органы "для проверки изложенной информации и принятия мер реагирования при выявлении нарушений в работе медперсонала". В больнице утверждают, что у завотделением возник конфликт с пятью врачами, которые отказались работать под его началом. В настоящее время на рассмотрении руководства больницы находится 20 служебных записок Казанцева о якобы некомпетентности подчиненных, написанных им за три дня, по всем проводятся проверки, подчеркнула администрация медучреждения.
Председатель ассоциации врачей Костромской области Владимир Унгурян сообщил РИА Новости, что приказом департамента здравоохранения региона сформирована специальная комиссия, которая проводит проверку организации работы сосудистого отделения больницы. В состав комиссии вошли представители разных структур.
"Пока мы никаких выводов не сделали. Надо разбираться. Те доводы, которые прозвучали в открытых источниках (со стороны Казанцева - ред.), достаточно серьезные. Понятно, что истории болезни будут подняты… Но мне в первую очередь надо разобраться, что происходило внутри коллектива - нарушалась ли этика, деонтология, как развивались там отношения, как происходило наставничество. Лично свою миссию я так вижу", - сказал Унгурян.
Он подчеркнул, что происходящее касается оценки работы Казанцева на его посту.
"Он является заведующим отделением и, естественно, как заведующий в полной мере несет ответственность за работу этого отделения. В профессиональном сообществе людей оценивают по их профессиональности и компетентности, а не по национальности", - сказал собеседник.
Унгурян добавил, что, по его мнению, проверка может занять несколько недель.