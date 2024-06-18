https://ria.ru/20240618/obvineniya-1953633520.html

Прокуратура Костромы проверит обвинения медиком коллег в непрофессионализме

Прокуратура Костромы проверит обвинения медиком коллег в непрофессионализме - РИА Новости, 18.06.2024

Прокуратура Костромы проверит обвинения медиком коллег в непрофессионализме

Прокуратура Костромской области заинтересовалась ситуацией в больнице в Костроме, где завотделением обвинил подчиненных в непрофессионализме и причинении вреда... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:41

2024-06-18T12:41

2024-06-18T13:14

костромская область

происшествия

здоровье - общество

александр бастрыкин

кострома

костромская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155549/49/1555494963_0:123:2906:1757_1920x0_80_0_0_d24132c93ac82a972c89364ebd3e66ba.jpg

КОСТРОМА, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Костромской области заинтересовалась ситуацией в больнице в Костроме, где завотделением обвинил подчиненных в непрофессионализме и причинении вреда здоровью пациентов, а также в неэтичном поведении. Руководитель отделения сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев на днях записал видеообращение, где рассказал, что ряд сотрудников его отделения уволились, а вместо них пришли медики, которые только закончили вуз. По словам Казанцева, новые сотрудники якобы игнорируют его поручения, непрофессионально проводят операции и плохо обращаются с медсестрами. Он добавил, что жаловался начальству, но безрезультатно, и решил уволиться. "В связи с информацией, размещенной в социальных сетях, о возможных нарушениях в Костромской областной клинической больнице, прокуратурой области организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц медицинского учреждения. Ситуация находится на контроле прокуратуры области", - сообщила прокуратура Костромской области. Ранее детали истории, изложенной в видеоролике, заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина, он поручил региональному СУСК провести проверку. Костромская областная больница в день публикации видео подчеркнула на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что Казанцев сам сформировал кадровый состав отделения. Администрация больницы направила видеоролик в Росздравнадзор и следственные органы "для проверки изложенной информации и принятия мер реагирования при выявлении нарушений в работе медперсонала". В больнице утверждают, что у завотделением возник конфликт с пятью врачами, которые отказались работать под его началом. В настоящее время на рассмотрении руководства больницы находится 20 служебных записок Казанцева о якобы некомпетентности подчиненных, написанных им за три дня, по всем проводятся проверки, подчеркнула администрация медучреждения. Председатель ассоциации врачей Костромской области Владимир Унгурян сообщил РИА Новости, что приказом департамента здравоохранения региона сформирована специальная комиссия, которая проводит проверку организации работы сосудистого отделения больницы. В состав комиссии вошли представители разных структур. "Пока мы никаких выводов не сделали. Надо разбираться. Те доводы, которые прозвучали в открытых источниках (со стороны Казанцева - ред.), достаточно серьезные. Понятно, что истории болезни будут подняты… Но мне в первую очередь надо разобраться, что происходило внутри коллектива - нарушалась ли этика, деонтология, как развивались там отношения, как происходило наставничество. Лично свою миссию я так вижу", - сказал Унгурян. Он подчеркнул, что происходящее касается оценки работы Казанцева на его посту. "Он является заведующим отделением и, естественно, как заведующий в полной мере несет ответственность за работу этого отделения. В профессиональном сообществе людей оценивают по их профессиональности и компетентности, а не по национальности", - сказал собеседник. Унгурян добавил, что, по его мнению, проверка может занять несколько недель.

https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html

https://ria.ru/20240306/video-1931576807.html

https://ria.ru/20240111/delo-1920672304.html

кострома

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, кострома, костромская область